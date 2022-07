Muž mal už dopoludnia upozorňovať na to, že sa necíti dobre. Napriek tomu ho nechali pracovať v extrémnych horúčavách a v kabíne vy výške 45 metrov na zemou napokon stratil vedomie. Keď sa nevracal domov, záchranné zložky zalarmovala jeho rodina.

Našli ho až na druhý deň, v pondelok ráno. „Lezci sa dostali ku kabíne, z ktorej muža zniesli, potom bol v rukách záchranárov," vysvetlil hovorca krajských hasičov v Bratislave Štefan Koči. Po prevoze do nemocnice však nakoniec zomrel. "Bol som JIS-ke, kde som sa rozprával s lekárom. Odišli mu obličky a lekár mu už nedokázal pomôcť," povedal rodinný známy. "Zlyhali mu všetky orgány," uviedla Jozefova partnerka Miroslava pre televíziu JOJ.

Ako je to vôbec možné, že tam Jozefa nechali a nikto ho neskontroloval, keď sa neozýval? "Oni si mysleli, že on svojvoľne o 12-tej odišiel," povedala partnerka nebohého. "Nikto ho nevidel odchádzať, nikto sa na neho nešiel pozrieť," spresnila jedna z jeho dcér Denisa. "Stavby vedúci kontaktoval nášho otca, ktorý bol na žeriave v bezvedomí. Nešiel sa pozrieť na neho, povedal, že sa bojí výšok," dodal syn Patrik pre TV JOJ.

Oslovili sme aj firmu, ktorá žeriavy na stavbe bytoviek prevádzkuje, no dostali sme len strohú odpoveď: "Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie kompetentnými úradmi sa do jeho ukončenia nebudeme vyjadrovať."

Stanovisko k prípadu poskytol investor stavby, kde sa nešťastie stalo, Penta Investments. „Táto tragédia nás nesmierne mrzí. Na našich stavbách je bezpečnosť pracovníkov na prvom mieste a na dodržiavaní bezpečnostných opatrení si dávame mimoriadne záležať, preto nás táto udalosť zaskočila. Budeme žiadať o dôsledné prešetrenie toho, či si zhotoviteľ stavby plnil všetky svoje povinnosti a prípadne následné vyvodenie zodpovednosti. Taktiež budeme žiadať aj o prijatie opatrení tak, aby sme minimalizovali riziko vzniku podobného nešťastia v budúcnosti. Rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť," uviedla hovorkyňa Lenka Vargová.

Dodala, že všetci pracovníci sú na stavbe riadne poučení o BOZP, a rovnako to bolo aj v prípade nebohého Jozefa. "Keďže bol žeriavnik, musel pravidelne absolvovať aj lekárske prehliadky, ktoré podmieňujú k oprávneniu so žeriavom manipulovať. Jeho preukaz žeriavnika bol v poriadku a tomu teda zodpovedal aj jeho zdravotný stav. Vzniknutá situácia nás samozrejme veľmi mrzí, ale nakoľko je stále vo vecí vedené prešetrovanie, viac informácií v tejto chvíli nebudeme poskytovať," uzavrela.

Obrátili sme sa aj na inšpektorát práce, ktorý však uviedol, že sa týmto prípadom zaoberať nebude. "Išlo o živnostníka a keďže nešlo o pracovný úraz, my nemáme oprávnenie to ďalej prešetrovať. To však neznamená, že by v tom prípade nemohlo dôjsť k nejakým porušeniam," znela odpoveď hovorkyne Ivety Tarabčákovej.

