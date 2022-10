Z tragédie v centre hlavného mesta sa Slovensko tak skoro nespamätá! Za volantom auta, pod ktorého kolesami umrelo päť ľudí, z toho štyria študentl, sedel opitý generálny sekretár Slovenského deaflympijského výboru Dušan Dědeček so synom Lukášom. Psychológ odhaduje, prečo si sadol za volant opitý a čo o ňom hovorí agresívne správanie po zadržaní políciou?

Do skupinky ľudí, ktorí stáli na zastávke, napálil Dědeček v podnapitom stave obrovskou rýchlosťou! Z videozáznamov je jasné, že na úseku v centre mesta, kde je predpísaná maximálna rýchlosť 50, mohol ísť až stopäťdesiatkou.

Podľa klinického psychológa a súdneho znalca Dušana Kešického nezohral v tomto prípade alkohol až takú veľkú rolu, než sa spočiatku zdalo.

„Všade sa píše o tom, že čo robiť s tým alkoholom. Ale to, že ten pán išiel rýchlo, to nie je dané alkoholom, ale jeho osobnosťou,“ hovorí Dušan Kešický. „Za volantom máme opitých, ktorí idú pomaly. Keby bol iný, tiež ide pomaly a napriek tomu, že je opitý, príde normálne domov a nič sa mu nestane. U opitého človeka sa iba odkrýva, aký v skutočnosti je. Pod vplyvom alkoholu sa nemeníme, naopak, stávame sa takými, akí naozaj sme,“ vysvetľuje psychológ.

Dušan Dědeček sa podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana správal po zadržaní agresívne. „Sú ľudia, ktorých keby po nehode vytiahli z auta, tak by sa rozplakali, zrútili, on nie. Súvisí to s tým, že alkohol odkryl jeho pravé ja,“ zdôrazňuje psychológ.

Dědeček pracuje dlhé roky v Deaflympijskom výbore Slovenska, ktorý združuje nepočujúcich a sluchovo postihnutých športovcov.

Ako teda môže niekto, kto v podnapitom stave napálil do ľudí stojacich na zastávke a k polícii aj záchranárom sa správa agresívne, pracovať so športovcami s hendikepom?

