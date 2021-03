V obci Nová Bystrica sa chce k prípadu vyjadriť len málokto. „Radšej to neriešte, je to veľmi citlivá téma," odbíjali nás. „Aj v mene starostu môžem povedať, že sa k tomu nebudeme vyjadrovať," povedal nám na obecnom úrade starostov brat.

Šokujúci prípad sa odohral v oblasti Vychlovka. V utorok o pol šiestej ráno tamojší započuli krik a volanie o pomoc. Iba dvanásťročné dievča dobodalo nožom svoju mamu.

Mária (45) mala dostať až deväť bodných a bodnorezných rán do oblasti brucha, pričom jedna z nich len tesne minula pečeň. Stratila veľa krvi, momentálne je hospitalizovaná v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. „Tie zranenia boli pomerne rozsiahle, vyžadovali si zákrok operačných chirurgov, operovali ju štyri a pol hodiny," povedal pre TV JOJ riaditeľ zariadenia Martin Šenfeld.

Okolnosti prípadu aktuálne vyšetruje polícia. Tá mala v tejto súvislosti zadržať maloletú osobu a vykonáva prvotné procesné úkony. „Ďalšie okolnosti prípadu, ako aj právna kvalifikáciu skutku, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," informoval policajný hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Radko Moravčík.

V dedine to vraj nikto nečakal

Incident vraj všetkých prekvapil. „Je to rodina na úrovni," povedal nám zdroj z Novej Bystrice. Mária (45) pracuje ako predavačka v miestnej COOP Jednote. „Je veľmi milá," povedala nám jej kolegyňa z obchodu, no bližšie sa nechcela vyjadriť. Máriin manžel má byť poľovníkom a organizátorom tamojších plesov.

Ich dvanásťročná dcéra vždy pôsobila podľa nášho zdroja ako milé a inteligentné dievča, ktoré sa navyše aj dobre učí. „To, čo sa stalo, mohlo byť spôsobené pandémiou a tým, že sa už dlho nechodí do školy" tipoval Novobystričan, ktorý sa s rodinou roky pozná.

Čin bol pravdepodobne vykonaný v afekte

Psychologička Renáta Kočišová sa síce nemôže relevantne vyjadriť k tomuto prípadu, keďže ho pozná len sprostredkovane, no môže povedať, aké bývajú príčiny agresivity u detí.

„Predpokladám, že to urobila v afekte. Zdá sa, že nemá hranicu pri návale hnevu," tvrdí.

To, že dieťa takúto stopku nemá, môže byť jednak spôsobené genetikou, ale aj prekračovaním jeho vlastných hraníc. „Nevieme, akú má impulzívnosť a labilitu osobnosti a ako vie narábať s hnevom. Na druhej strane nevieme ani to, z akého prostredia je. Keď je dieťaťu ubližované, tak sa aj ono naučí, že je normálne prekračovať hranice," vysvetľuje.

Jedným z faktorov mohla byť aj padnémia

To, že sú deti doma, nie je podľa psychologičky prirodzené. „Sú obmedzované ich slobody a voľný pohyb, čo vplýva na ich nepohodu. Majú málo kontaktu s rovesníkmi a svoje napätie nemajú kde ventilovať. Môže to vplývať aj na mieru agresivity," hovorí psychologička.

Z incidentu sa bude spämatávať matka, ale aj dieťa

„Ono to v konečnom dôsledku strašne ublíži nielen matke, ale aj dieťaťu, ktoré s tým bude musieť žiť celý život," tvrdí Kočišová. Incident bude mať podľa Kočišovej aj negatívny dosah na ich vzťah. „Je to veľká rana pre vzťah, ale je možné, že trpel aj predtým. Záleží aj na tom, aká je matka a či sa bude vedieť pozrieť na to očami dieťaťa. Dôležité je porozumieť, čo sa vlastne stalo. To by im mohlo pomôcť sa opäť zblížiť," dodáva.