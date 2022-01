Jozef (31) je rodákom z Lučivnej okres Poprad. Domáci nie sú nadšení, že ich obec budú odteraz spájať s takýmto brutálnym činom.

Starostku obce Moniku Kičákovú sme zastihli len telefonicky, keďže je na dovolenke. "O tom, že sa to týka našej obce som sa dozvedela len dnes. Mladíka vôbec nepoznám akurát jeho otca, chodila som s ním do školy, čiže neviem zatiaľ k tomu nič povedať. Počkáme na rozuzlenie prípadu a potom poskytneme nejaké vyjadrenie," uviedla starostka.

Miestnym Rómom vôbec nebolo do reči. Všetci svorne opakovali jediné: "Jožko bol veľmi dobrý chlapec neveríme, že by niečo také urobil. Je to veľmi slušná rodina. Má troch bratov a celá rodina aj ich rodičia sa postupne vysťahovali do Írska. Išli tam za lepším životom, lebo u nás sa nedá žiť slušne, keď nemáte robotu. Tam rozdiely nerobia," povedal starší muž.

Dom, kde rodina bývala, nám odmietol ukázať. Miesta žena, ktorá stála neďaleko nenápadne ukázala na starý dedinský dom. Pôsobil dojmom, ako keby v ňom niekto býval. "Susedia sa o domy tých čo sú v zahraničí starajú a dávajú pozor, aby ich niekto nevykradol, nepodpálil alebo sa tam nenasťahoval," povedala nám pani Helena.

V základnej škole, do ktorej Jozef v minulosti chodil, sme sa o ňom nedozvedeli nič. Učiteľka, ktorú sme tam stretli vedela o tragédii, ale mladíka nepoznala. "Väčšina pedagógov je tu od roku 2019, nemáme v kolektíve žiadneho pamätníka, ktorý by mohol muža poznať z čias, keď navštevoval školu," rozhodila s rukami.

Dvaja muži, ktorých sme stretli pred obchodom, najprv hovoriť nechceli. Neskôr sa predsa len rozrečnili. "Jožo bol môj spolužiak z triedy. Nebol žiadne neviniatko, taký čudák, ale agresívny, neraz mal potyčku aj s Rómami, ale aj bielymi. Dokonca mal aj zníženú známku zo správania," povedal jeden z nich, ktorý si želal ostať v anonymite. "Nechcel by som dostať od nich nakladačku!" hodil rukou smerom k okraju obce, kde stoja domy miestnych Rómov.