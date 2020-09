Biháry sa síce vydával za lekára, v skutočnosti však bol vyučeným kuchárom. Didiáš pracoval v Iris ako upratovač, no do chodu zariadenia videl až príliš dobre. Starostlivosť o seniorov bola podľa neho otázna. Týkalo sa to aj takých základných veci ako strava. „V zariadení veľakrát chýbali peniaze aj na raňajky. Vtedy sa na ne skladali zamestnanci,“povedal Didiáš s tým, že Bihárymu práve oni museli veľakrát aj požičiavať peniaze na chod Irisu. Peniaze však nechýbali len falošnému lekárovi, no často aj dôchodcom. Didiáš tvrdí, že viacerí zamestnanci im ich kradli.

O pofidérnych praktikách Irisu na súde v minulosti svedčila aj ďalšia bývalá zamestnankyňa zariadenia, ošetrovateľka Jana Šípošová. „Starostlivosť o pacientov bola veľmi zlá. Boli nadopovaní liekmi a personál sa o nich takmer vôbec nestaral,“povedala s tým, že starčekovia mali na obed často len obyčajný jogurt. Šípošová priznala, že pacientov aj zväzovali, čo nám potvrdil aj Didiáš. Podľa jeho slov sa aj on staral o niektorých klientov. „Vedel som, že nebolo v mojej kompetencii starať sa o dôchodcov, no chcel som. Mal som s nimi dobrý vzťah,“povzdychol si s tým, že im chcel zabezpečiť väčší komfort. Priznal, že niektorí pracovníci mohli utlmovať pacientov liekmi, no rýchlo dodal, že to bolo určite na príkaz Biháryho.

Okrem zvláštneho spôsobu starostlivosti o zverencov sa mali pravidelne konať aj „žúrky“ v Biháryho kancelárii. „Vtedy sa prezliekol do ženských šiat. Pilo sa tam, chľastalo a drogovalo,“tvrdí Didiáš s tým, že na niektorých sa zúčastnil aj on. Okrem zamestnancov do zariadenia chodili aj „muži z ulice“. Didiáš mal dokonca na vlastnej koži zažiť obťažovanie od Biháryho. „Zobudil som sa na to, že ma Biháry obchytkával,“ opísal.

O tom, že Biháry nebol skutočným lekárom, Didiáš vedel. „Povedal mi, že nie je lekár, ale študoval lekárstvo v Prahe,“povedal. Na rozdiel od neho príbuzní klientov podľa ich výpovedí na súde netušili, že Biháry nie je skutočným lekárom. Mal na nich spôsobiť dôveryhodne. „Bol naozaj skvelý herec, naozaj nás všetkých oklamal,“povedal jeden zo svedkov.

Biháry všetky obvinenia na súde vytrvalo popieral a trval na svojej nevine napriek tomu, že na súde proti nemu vypovedali jeho bývalí zamestnanci, príbuzní seniorov a druhá obžalovaná, falošná zdravotná sestra Vanessa Pútiková, sa dokonca k činom priznala.

