Krátko pred 23.00 hod. sa 2. októbra na Zochovej ulici odohrala tragická nehoda, aká v hlavnom meste doposiaľ nemala obdoby. Opitý šofér vyletel zo zákruty a autom v plnej rýchlosti nabúral do ľudí, ktorí v tom čase čakali na zastávke na MHD.

Nehodu neprežilo päť študentov a množstvo ľudí sa v osudný večer zranilo. Okrem toho, že bol šofér pod vplyvom alkoholu, mal niekoľkonásobne prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť. Z podjazdu údajne vyletel rýchlosťou až 130 km/h.

Ako sa na druhý deň ukázalo, auto smrti šoféroval atletický tréner pre nepočujúcich ľudí a generálny sekretár Deaflympijského výboru Dušan Dědeček. Tri dni po nehode z postu sám odstúpil, obvinili ho a 14. októbra 2022 ho vzdali do väzby. A hoci niekoľkokrát požiadal o prepustenie, sudca bol neoblomný. Na proces, ktorý začína vo štvrtok (8.6.) si tak počkal za mrežami.

Pravda informuje, že aj napriek tomu, akú hanbu a verejné odsúdenie si Dědeček svojím nepochopiteľným správaním spôsobil, štatistikou nehodovosti pod vplyvom alkoholu to príliš nepohlo.

Ešte v októbri, kedy sa odohrala aj hrôza na Zochovej ulici, malo nehodu pod vplyvom alkoholu 119 vodičov. O mesiac na to ich bolo 101 a v decembri ešte viac, teda 136. O niečo lepšie to bolo na začiatku tohto roka, kedy sa počas januára stalo pod vplyvom 87 nehôd, vo februári to bolo 84. Ako však šiel čas, zase sa to zhoršilo. V marci sa stalo pod vplyvom alkoholu 110 havárií, v apríli to bolo 102. Slováci sa jednoducho nepoučia.