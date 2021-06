Vyzerá to tak, že vynaliezavosť niektorých Slovákov nemá hranice. Po šokujúcom prípade, ktorý sa odohral v Trnavskom kraji, keď auto na svojej streche prevážalo vrak, sa na slovenských cestách objavila ďalšia kuriozita.

O ďalšom netradičnom prevoze auta na slovenských cestách svedčia fotografie, ktoré polícii poslal fanúšik Filip. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

"Neveríme vlastným očiam. Slovenské cesty odkryli ďalší poklad," píšu policajti.

Na ceste medzi obcami Sklabiňa a Turčianska Štiavnička stretol Filip skriňovú dodávku, v ktorej vodič prevážal osobné auto. Aby sa však do dodávky auto zmestilo, museli ho prevrátiť na bok. Fanúšik poslal polícii fotografie aj so spresnením prevozu. "Auto bolo prichytené len naťahovacou gumou, aby sa dvere neotvárali. Išiel zo Sklabine po starej ceste smerom do Turčianskej Štiavničky," napísal policajtom.

Policajti sa kurióznym prípadom budú ďalej zaoberať.

S podobným prípadom sa už policajti stretli

Policajti sa s podobným prípadom už stretli aj v máji, keď ich viacerí vodiči v Trnave upozornili na Ford Focus, ktorého šofér prevážal na streche vrak iného auta. Okrem zle umiestneného vraku však policajná hliadka riešila aj samotný Ford Focus, ktorý bol na jazdu technicky nespôsobilý.