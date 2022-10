Dušan Dědeček pred sudcom pre prípravné konanie skutok priznal, a zároveň oľutoval jeho spáchanie. Celé Slovensko šokovala nehoda, pri ktorej generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska na aute Škoda SuperB v nedeľu o 22.20 v napitom stave s 1,69 promile v krvi upaľoval po Bratislave veľkou rýchlosťou, pričom nezvládol riadenie a vbehol na zastávku, kde sa nachádzalo približne 40 ľudí.

Krajský prokurátor už potvrdil, že Dedečkovi bolo vznesené obvinenie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia, kde je trestná sadzba 20 až 25 rokov, alebo doživotie. Dušan Dědeček nebol v čase spáchania nehody v aute sám, jeho spolujazdcom bol syn Lukáš, ktorý potvrdil, že obaja v ten deň popíjali alkohol aj doma a potom aj v kancelárii obvineného. Z cely predbežného zadržania Dušan Dědeček napísal Deaflympijskému výboru list, nájdete ho v galérii.



Hoci prokurátor žiadal o väzobné stíhanie Dedečka, sudca sa s jeho návrhom nestotožnil. Práve výšku hroziaceho trestu považoval prokurátor za dôvod, prečo by sa Dědeček mohol snažiť o útek, napríklad, do zahraničia. Prokurátor tiež poukázal na to, že existuje predpoklad, že by obvinený Dedeček mohol na slobode pokračovať v protiprávnom konaní práve pod vplyvom alkoholu. Podľa prokurátora by spúšťačom pitie mohol byť aj súčasný spoločenský tlak na Dědečka . Sudca pre prípravné konanie sa však s názorom a predpokladmi prokurátora nestotožnil. Podľa neho ani 16 záznamov v evidenčnej karte vodiča nie je predpokladom, že by Dědeček znova šoféroval pod vplyvom alkoholu.

