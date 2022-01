Krystová (30) spadla z obytného domu v newyorskom obvode Manhattan v nedeľu približne o 7.00 h miestneho času (13.00 h SEČ). Polícia podľa svojich vyjadrení jej smrť vyšetruje ako samovraždu.

Tesne pred smrťou bývalá miss pridala svoj posledný príspevok na Instagram. Podľa všetkého mala skočiť z terasy na 29. poschodí, kde bola naposledy videná. Vyšetrovanie tragickej udalosti stále prebieha, no polícia sa prikláňa k verzii, že išlo o samovraždu. Uvádza Blesk.

Krystová zvíťazila v súťaži Miss USA v roku 2019. Jej rodina vo vyhlásení vyjadrila "zdrvenie a veľký smútok".

Táto mladá žena získala univerzitný titul z práva na univerzite v štáte Severná Karolína. Pred účasťou v súťaži krásy pracovala ako právnička. Poskytovala bezplatné právne služby pre trestancov, ktorí si odpykávali nespravodlivé tresty, uviedol denník Washington Post.

Former Miss USA Cheslie Kryst died Sunday at the age of 30.



A former Division I athlete and mental health advocate, Kryst made history as one of three Black women crowned as Miss USA, Miss Teen USA and Miss America in 2019. pic.twitter.com/sTvgM0euUx