Práve nešťastný Marián bol vodičom auta smrti.

Obľúbený učiteľ

Tí, ktorí ho poznajú nerozumejú, ako sa niečo také mohlo stať. „Maroš bol vždy opatrný a zodpovedný. Vyplývalo to aj z jeho povolania, bol učiteľ. Dlhé roky pôsobil ako telocvikár v Základnej škole na Komenského ulici v Sobranciach. Venoval sa žiakom, akoby to boli jeho vlastné deti," smúti Juraj, ktorý spolupracoval s Mariánom Mišom ako poslanec.

Bývalý poslanec

Smútok prepadol aj primátora Sobraniec Pavla Džurinu. "Je hrozn, čo sa stalo v našom meste. Na nič podobné si tu nikto nepamätá. Všetkých sa nás to dotklo. S Mariánom sme boli dlhoroční kamaráti. Pôsobil istý čas ako mestský poslanec a teraz v jednej z komisií, tak aj po tejto línii sme sa stretávali," hovorí evidentne zlomený primátor.

Spomienky na láskavého telocvikára

Mimoriadne ťažko prežívajú náhly odchod Mariána Miša jeho kolegovia a žiaci zo ZŠ, kde učil takmer celý svoj profesionálny život. Riaditeľovi školy Jánovi Valigovi sa hovorilo veľmi ťažko. "Bol to pre nás šok, veď včera ešte riadne učil. Po šiestej vyučovacej hodine odchádzal domov s úsmevom, s tým, že ide s mamou a so sestrou do Michaloviec na väčší nákup a že si urobia pekné popoludnie. Bohužiaľ, nedošli tam. Je až neuveriteľné, že tak náhle odišiel. Nikto z nás netušil, že sa vidíme naposledy. Bol to veľmi dobrý, zodpovedný a obetavý učiteľ i človek. Veľmi nás to všetkých zasiahlo," rozpráva smutne.

Dodal, že dramatická správa sa ho dotkla o to viac, že prakticky od materskej škôlky sa kamarátili. "Naše cesty sa rozišli na istý čas počas štúdia na vysokej škole, keďže každý sme si zvolili iný odbor, ale neskôr sme sa opäť stretli v rodnom meste a dokonca aj na jednom pracovisku. Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Za pánom učiteľom plačú naši súčasní i bývalí žiaci, keďže naozaj bol medzi nimi veľmi obľúbený. Vytvorili sme na chodbe pietne miesto, kde môže každý prísť napísať do kondolenčnej knihy odkaz a v tichosti si na neho zaspomínať. Mnohí žiaci sa tam rozplakali," uzavrel zronený Valiga.

Pomoc mame a sestre

Miestni o nebohom rozprávali veľmi pekne. "Marián bol rozvedený. Bývalá manželka so synom žili v Anglicku, aj preto sa veľmi upol na rodičov a sestru, ktorá bola slobodná. Zobralo ho, keď otec vlani koncom roka zomrel. To, že v krátkom čase budú pozostalí chystať pohreb ďalším trom členom rodiny, nikomu vtedy ani len nenapadlo," povedala nám plačúca pani Renáta, ktorá donedávna bývala neďaleko Mišovcov.