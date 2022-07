Milan Leskovský mal počas sobotňajších pretekov absolvovať 3 disciplíny: plávanie, bicyklovanie a beh. Počas cyklistickej časti však nečakane skolaboval a prítomným zdravotníkom sa ho už, bohužiaľ, nepodarilo oživiť. „Pravdepodobnou príčinou smrti bol infarkt. Technický delegát s hlavným rozhodcom sa po tomto nešťastí rozhodli preteky predčasne ukončiť,“ informovala na sociálnej sieti Slovenská triatlonová únia.

Leskovský bol zakladateľom a šéfom klubu LESKY'S RUNNERS a pod menom DJ Lesky hrával na akciách v Bratislave. Teploty v sobotu v čase konania akcie dosahovali aj vyše 35 stupňov. Navyše odborníci ľudom v takomto počasí odporúčajú nerobiť náročné fyzické aktivity a nenamáhať organizmus.

Prečo sa potom vôbec preteky aj za takýchto podmienok konali a organizátori ich nepreložili? „Takéto preteky sa pripravujú viac ako pol roka vopred. Je to náročné na organizáciu, či už z hľadiska dobrovoľníckej účasti, ale takisto z hľadiska zabezpečenia tratí, keďže súťaž prebieha v troch disciplínach za sebou,“ vysvetlil podpredseda klubu Tri 2 Fly Patrik Čurilla.

Dodal, že o zmene termínu napriek extrémnym teplotám neuvažovali. Súťaže tohto typu prebiehajú podľa jeho slov práve v letnom období – či už sú to veľké medzinárodné preteky, majstrovská sveta, Iron man, alebo Slovenský pohár – práve preto, že sa pláva v otvorených vodách – jazerách.

Nad zmenou termínu neuvažovali ani preto, že sa súťažilo v ultrakrátkych vzdialenostiach: „To znamená, že sa plávalo 350 metrov, bicyklovalo sa 8 km a behalo sa iba 2 kilometre. Ešte sme trochu pozmenili trať, bežalo sa 500 metrov tam a späť a hasiči zabezpečovali osviežovanie na každej obrátke,“ spresnil Čurilla.

Zároveň pripomenul, že v obdobných teplotných podmienkach sa vo svete konajú triatlony aj so značne dlhšími traťami, ktoré majú desiatky kilometrov. „Sú to mnohonásobne väčšie vzdialenosti, ktoré pretekári absolvujú v rovnakých podmienkach, a je jasné, že záťaž na organizmus je väčšia. To, čo sa včera stalo, je veľmi tragická udalosť. Ale komunikovali sme to s viacerými a ten pán by zrejme zomrel kdekoľvek inde,“ uzavrel Čurilla. Čo bolo skutočným dôvodom smrti Leskovského, ukáže pravdepodobne až lekárska pitva.