K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok na ceste medzi Vlkanovou a Banskou Bystricou. Auto, ktoré šoférovala 66-ročná vodička jazdiaca v smere do Banskej Bystrice, zišlo z cesty a narazilo do budovy.

Pri nehode sa jej spolujazdec smrteľne zranil. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vodička z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty, narazila do betónového múrika, odkiaľ vozidlo vymrštilo do vzduchu a narazilo do budovy, pri ktorej zostalo prevrátené na streche. Vodička bola vo vážnom stave prevezená do nemocnice, jej 63-ročný spolujazdec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uvádza polícia.

Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania, polícia preto nateraz nebude poskytovať podrobnejšie informácie.