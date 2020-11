Jej bolesť sa netýka len hroznej smrti dcéry, ale trápia ju aj záhady okolo celého prípadu. „Absolútne neviem, čo je nové, policajti mi už dlho nič neoznámili. Stále netuším, čo sa mohlo udiať. Naposledy ma informovali, že mi dajú vedieť, keď ukončia vyšetrovanie, ale doteraz sa neozvali,“ vraví Violina mama, pre ktorú je spomienka na dcéru s blížiacimi sa Vianocami čoraz bolestnejšia.

Z polície nedávno unikli informácie, že muži zákona pracovali aj s verziou, podľa ktorej by na základe predbežných záverov z pitvy mohla byť príčinou smrti krvná zrazenina. Dávali to do súvisu s novými zisteniami z analýzy jej počítača, kde v histórii prehľadávaných webových stránok narazili na to, že Viola si na internete hľadala príznaky, príčiny a priebeh ochorenia, pri ktorom sa tvoria krvné zrazeniny na stenách ciev – trombózy. Rodina talentovanej fotografky, výtvarníčky a modelky však nad tým iba krúti hlavou: „Mohla hľadať informácie pre niekoho z nás, nikde nie je napísané, že trombóza sa týkala jej samotnej!“

Podľa bratislavskej krajskej policajnej hovorkyne Veroniky Slamkovej stále vedú trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia. Žiadnu konkrétnu osobu však zatiaľ neobvinili!

„Ku konkrétnym postupom počas vyšetrovania, k ich počtu, ako aj k iným vykonaným dôkazom a procesným úkonom sa v súčasnom štádiu vyšetrovania nebudeme vyjadrovať,“ informovala polícia, ktorá sa podľa všetkého už rok nevie pohnúť z miesta.

Doráňanú Violu našiel pracovník bratislavského prístaviska v pondelok 11. novembra nadránom ležať na kope železnej rudy. Na tele mala podliatiny v oblasti členkov a zlomený 12. stavec. Chrčala, bola podchladená, premočená, zvíjala sa od bolesti. V studenom a sychravom počasí mala oblečenú iba sukňu, silonky a svetrík. Kabát a kabelka s dokladmi chýbali. Na záznamoch kamier z mesta niekoľko hodín pred smrťou však kabát na sebe ešte mala. Jej topánky boli o pár metrov ďalej.

Keď k nej privolali záchranárov, ktorí ju začali zahrievať, na Violinom tele sa začali objavovať opuchy a modriny. Snažila sa niečo povedať, no pre ohrozenie života ju museli uviesť do umelého spánku. Zomrela počas prevozu do nemocnice.



Podľa jej kamarátky Viola v osudný deň vystavovala fotky v Bratislave. „Nemyslím si, že by odtiaľ odišla len tak na prechádzku k Dunaju. Nebola znásilnená, ale zohavená. Mala dobité členky a pomliaždené achilovky. Podľa mňa keby ju chcel niekto len znásilniť, odkopol by ju potom do Dunaja. Ale na tomto si niekto dal záležať. Pravdepodobne z pomsty,“ napísala kamarátka Danka spoločnému známemu...

Violu naposledy videli na výstave jej vlastných fotografií. Od odchodu v nedeľu popoludní až do jej nájdenia v pondelok ráno ju však nikto nevidel a nikto netuší, kde bola celú noc. Vyšetrovateľ si vyžiadal prístupy k sociálnym sieťam a aplikáciám Violy, ktoré mali polícii pomôcť zmapovať posledné hodiny jej života. Vyšetrovatelia sa zaujímali aj o cirkev, v ktorej bola mladá žena členkou.

Viola odišla z rodného mesta po skončení gymnázia. Cestovala po svete, venovala sa modelingu, v Hongkongu pracovala ako dídžejka. Zo svojich cestovateľských fotiek vydala kalendár, z ktorého výťažok šiel pre deti nakazené HIV v kambodžskom domove. V čase smrti študovala v hlavnom meste stredoeurópske štúdiá, pracovala v jazykovej škole ako učiteľka angličtiny a jej záľubou bolo okrem fotenia aj maľovanie.