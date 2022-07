Zavinil smrť Simonky (†1,5), ktorú mu zverili do opatery? Profesionálny rodič Ivan Grznár (38) z Veľkého Šariša v Prešovskom okrese je už 7 rokov obžalovaný z toho, že spôsobil zranenia dieťaťu, ktoré mu bolo zverené do pestúnskej starostlivosti.

Dnes by už mala Simonka 8 a pol roka. Za zabitie dievčatka, ktoré mal 11. marca 2015 dobiť na smrť jej náhradný otec, ktorému bola zverená do pestúnskej starostlivosti, doteraz nik nepyká. Podľa pitvy malo dieťa pomliaždeniny hlavy, ramien, trupu a viackrát natrhnuté tenké črevo. Pre krvácanie do brucha zomierala v bolestiach.

Z tohto skutku vinia už vyše sedem rokov profesionálneho rodiča Ivana Grznár z Veľkého Šariša (okres Prešov). No on sa cíti nevinný. Okresný súd ho už raz oslobodil, no po odvolaní prokurátora sa vec znova dostala na prejednanie. Keď súd rozhodoval druhý raz, dostal päťročnú podmienku. No prokurátor sa znova odvolal a tak vo veci vo štvrtok opäť rozhodoval prešovský krajský súd.

Prokurátor krajskej prokuratúry Adrián Kandráč namietal výšku uloženého trestu. Podľa neho totiž nereflektuje skutočnosť, že by mal pôsobiť preventívne ani vplývať prevýchovne: "Trest má z hľadiska generálnej prevencie pôsobiť aj na ostatných členov spoločnosti a odradiť ich od spáchania trestnej činnosti a aj na morálne odsúdenie posudzovaného páchaného činu, potierať fenomén domáceho násilia, aby z prostredia vymizlo alebo prinajmenšom malo klesajúci trend."

Nepáčilo sa mu ani to, že neboli splnené podmienky pre mimoriadne zníženie ustanoveného trestu pod dolnú hranici, nebolo to nijak odôvodnené a preto je nepreskúmateľné: "Obžalovaný tým, že bol v pozícii náhradného rodiča, ktorý bol povinný bez akýchkoľvek podmienok vytvoriť dieťaťu harmonické rodinné prostredie, a touto starostlivosťou mu kompenzovať prípadné zlé zážitky z minulosti. Tejto povinnosti sa spreneveril, keď svojim konaním spôsobil dieťaťu, ktoré sa nevedelo brániť, traumu s fatálnymi následkami." Žiadal pre obžalovaného minimálne 9-ročný trest.

