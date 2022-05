Podnikateľ Rastislav Bilas, ktorý sa v roku neslávnym spôsobom zapísal do povedomia verejnosti, je mŕtvy. Okolnosti úmrtia prešovského rodáka a bývalého projektového manažéra firmy Interblue Group, ktorá zarobila na predaji emisných kvót, vyvolávajú symboliku. Zomrel tak, ako žil? Symboly okolo jeho smrti sú desivé!

Rastislava Bilasa našli bez známok života v piatok ráno v luxusnom rodinnom dome v bratislavskom Starom Meste. Ďalšie štyri osoby previezli do nemocnice. Hasiči sa k nim dostali po tom, ako privolali k otváraniu dverí aj policajtov.

Nebohý bol jedným z hlavných aktérov kauzy podozrivého predaja emisných kvót, ktorá prepukla v roku 2010, keď sa prevalilo, že Slovensko ich predalo podstatne nevýhodnejšie ako okolité krajiny a prišli sme tak o milióny eur

Bilas bol totiž projektovým manažérom americkej firmy Interblue Group a tá emisie kúpila od štátu. Na tlačovej besede, kam prišiel v košeli s askotom - kravatovým šálom, sa pochválil, že on bol hlavou celého obchodu. Následne sa o ňom bývalý minister financií Ivan Mikloš vyjadril, že je to človek, ktorý „... erdžal dlho, erdžal dobre, erdžal plynule, ale považujem to stále len za erdžanie."

Na tom, že nadbytočný teplý vzduch v objeme 15 milliónov ton predala ďalej do Japonska, mala Interblue zarobiť 47 miliónov eur. Bolo to v čase prvej vlády Roberta Fica a ministerstvo životného prostredia ovládala politická strana SNS Jána Slotu. Dohodu podpísal vtedajší minister Ján Chrbet. Generálna prokuratúra v roku 2014 vyšetrovanie kauzy ukončila s tým, že skutok sa stal, ale nie je trestným činom.