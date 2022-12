Manželia Zdenka (†58) a Tibor (†60) Bramuškovci z Prešova zomreli pri požiari ich bytu na Prostějovskej ulici koncom novembra. Oheň ich pripravil o život a zničil nielen ich byt, v ktorom bývali s dospelým synom, ale škody napáchal v celej 12-poschodovej bytovke. Rozšíril sa na ďalšich päť poschodí. Zachrániť sa podarilo iba ich synovi Patrikovi (36). Bytovka bola niekoľko dní neobývateľná, okolo 200 obyvateľov 72 bytov museli evakuovať, niektorí sa mohli do svojich domovov vrátiť.

Nebohí manželia Zdenka a Tibor Bramuškovci boli prototypom večnej lásky. Poznali sa od detstva, ľúbili sa až do smrti, spoločne ich vyprevadili na ich poslednú cestu. V smútočných rečiach odzneli dojímavé spomienky sa dvoch krásnych ľudí, ktorí boli ochotní v každej situácii poradiť a pomôcť. "Najväčšia a ku tomu dvojnásobná strata v mojom živote. Moji najzlatší, najmilovanejší, najchápavejší, najpomocnejší rodičia na svete... Boli ste pre mňa najväčším vzorom lásky, tolerancie, kompromisov. Odišli ste náhle a veľmi tragicky. Ale hlavne spolu. A to sa nedeje len tak, pretože ste karmické duše a taká láska sa len tak nevidí. Milujem vás najviac na svete, už vám je dobre," napísala ich užialená dcéra Barbara krátko po pohrebe.

Neskôr pridala ďalšie bolestivé vyznanie. "Stále sa nad tým zamýšľam, že preči si pán Božko berie tých najlepších tak skoro a tých zlých necháva. Ale mám na to odpoveď: Lebo dnešný svet patrí viac-menej závistlivým, bezcharakterným a ľuďom, ktorí si blízkych ľudí okolo seba nevážia a správajú sa ku sebe ako hyeny. Chcem tým vyjadriť neskutočnú úctu a obdiv ku mojim rodičom, pretože veľakrát prežívali nešťastie iných ľudí. Tento môj výlev pocitov málokto pochopí, ale to nevadí. Dôležité je to všetko prijať, pretože to, čo oni boli schopní pre nás urobiť a obetovať je obdivuhodné."

Mesto vyhlásilo po požiari mimoriadnu situáciu. V dôsledku vysokých teplôt pri požiari došlo v bytovom dome k poškodeniu panelov v stropnej časti bytu, v ktorom sa nachádzalo epicentrum požiaru (medzi 8. a 9. poschodím). Statik odporučil spevniť strop, aby sa predišlo jeho ďalšiemu poškodeniu alebo zrúteniu. V čase horenia sa tam vytvorila teplota okolo 700 stupňov Celzia. V byte zhorelo všetko, aj celé umakartové jadro. Mestský poslanec Rudolf Voit chystá benefičný koncert pre bytovku na Prostějovskej, uskutoční sa 20. decembra v centre mesta.

Miesto tragédie na Prostějovskej je iba pár metrov od Mukačevskej ulici, kde pred tromi rokmi 6. decembra vybuchoval bytový dom a po následnom požiari zomrelo 8 ľudí. FOTO V GALÉRI >>>

