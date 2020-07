Sekunda nepozornosti a obrovská tragédia bola na svete! Malá Bianka (†1,5) zo Šarišského Jastrabia (okres Stará Ľubovňa) sa vytratila z domu a o chvíľu už bola mŕtva. Nacúval do nej autom jej strýko a podľa príbuzných jej prešiel po hlavičke. Tragédia zasiahla nielen rodičov a starých rodičov, ale aj vinníka nešťastia.

Bianka býva s rodičmi v tesnom susedstve svojej babky Márie (40). Práve u nej bola vo štvrtok popoludní aj s mamkou Andreou (23), keď sa nepozorovane vytratila z domu a zišla schodami na pozemok pred dvomi domami stojacimi vedľa seba v tesnej blízkosti. Lenže práve v tej chvíli nasadal Zdeno do svojho auta a cúval. Tehotná Andrea mala celú scénu pred očami. Darmo kričala cez zatvorené okno, Zdeno ju v naštartovanom aute nepočul. Nezaregistroval ani dievčatko a narazil doň. “Prešiel jej po hlavičke,” vravia miestni.

Darmo k zranenej prišli zdravotníci na záchranárskom vrtuľníku, už jej nebolo pomoci. Jej rodičia sa zrútili. “Odvčera iba plačú, je to hrozné. Bianka bola môj miláčik. Každé ráno, keď sa zobudila, pýtala sa ku mne. Väčšinou som sa o ňu starala ja. Nevesta totiž má ešte Milanka (5) a čaká ďalšie bábätko. Syn chodí do práce, chystali nadstavbu, aby deti mali svoje vlastné izby,” vysvetľuje babka Mária a po lícach jej stekajú slzy. Obáva sa o zdravie nielen syna a nevesty, ale aj o vodiča Zdena. “Šiel do lekárne kúpiť svojmu rovnako starému dieťaťu ako Bianka mlieko. Veľmi ťažko tragédiu znáša, pár hodín po nešťastí sa chcel zabiť,” dodala s plačom.

Polícia prípad vyšetruje ako prečin usmrtenia. “Pred jedným z rodinných domov na mieste mimo cesty vodič na osobnom vozidle zn. Ford cúval, pričom vozidlom narazil do dvojročného miestneho dievčatka. Privolaný obhliadajúci lekár konštatoval smrť a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu,” informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.