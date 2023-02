Smrť lekárnika z brutálnej nehody, keď vpálil do kamióna: Prasklo šokujúce tajomstvo! ×

V plnej rýchlosti čelne vpálil svojim luxusným autom do nákladiaku v piatok trinásteho známy lekárnik zo Zemplína. Nemal šancu na prežitie. Všetko vyzeralo tak, akoby to urobil zámerne. Lenže mnohí o tom pochybujú a majú na to vysvetlenie.