Bola to iba nešťastná náhoda? Telo utopenej krásnej športovkyne Natálie (†26), ktorá bola tri týždne nezvestná, vyplavili vody Domaše uplynulý piatok. O nohu mala priviazané závažie a to ihneď vyvolalo špekulácie o tom, že sa dobrovoľne rozhodla odísť z tohto sveta. Lenže može mať ej smrť aj triezvejšie vysvetlenie?

Natálka (†26) sa stratila 4. augusta. Naposledy ju videli živú svedkovia ako vesluje na malom nafukovacom člne smerom z rekreačného strediska Dobrá na Evu, do stredu vodnej nádrže. Bolo to tesne po búrke. O pár desiatok minút už okoloplávajúci Poliaci zaregistrovali iba prázdne plavidlo. No a na brehu pri vode našli jej osobné veci. Ležali pod bývalou chatou Veterán na ulici Surfistická pri vode. Mladá žena bola vášnivá športovkyňa, milovala nielen plávanie, ale aj potápanie. A za tým účelom na Domašu často chodievala.

Lenže prázdny nafukovací čln v strede nádrže neveštil nič dobré. Po usmievavej krásnej absolventke športovej fakulty ihneď vyhlásili pátranie. No bolo neúspešné. Tri týždne bola nezvestná. No uplynulý piatok lodníci z výletnej lode Bohemia zbadali nevládne telo plávať vo vode neďaleko Trepeckého kostolíka. Ihneď zalarmovali políciu. Na miesto privolali aj hasičov, tí mali za úlohu dostať telo na breh. No a keď ju vyťahovali, zostali šokovaní. „Mŕtvola o nohu priviazané závažie,“ prezradili svedkovia udalosti. Polícia neskôr totožnosť nezvestnej potvrdila.

Tieto skutočnosti ihneď roprúdili diskusiu na sociálnych sieťach o tom, že si mladá žena siahla na život. No jej príbuzní to rezolútne odmietajú. "Ona sama sebe blížiť, ktorá sa o seba tak bála?," pýtajú sa neveriacky jej príbuzní. No odpoveď na túto otázku nechcú, majú v tom jasno. "Bola šťastná, žila a pracovala pri koňoch, ktoré boli jej životom. Veľmi rada športovala, zdravo sa stravovala, mala plány," dodali.

Závažie, ktoré mala Natália pripevnené na tele, si s najväčšou pravdepodobnosťou pripravila sama. Išlo totiž o vedro a v ňom bola sadra. Na brehu sa našlo vrecúško od nej. Jej blízki a známi si myslia, že ak si ho pripravila sama, tak to bolo iba z dôvodu, že chcela trénovať. "Veď potápači si bežne berú závažie na vyvažovanie," vravia s tým, že

Natália študovala zdravie a šport na Fakulte športu Prešovskej univerzity. Okrem potápania a plávania sa intenzívne venovala jazdectvu. Kone boli jej vášňou, pracovala pri nich, trávila pri nich takmer všetok svoj voľný čas. "Pár dní pred zmiznutím si kúpila lavičku pred stajňu, vysadila tam kvety. Keď prichádzala odtiaľ domov, cestou nám kúpila záviny v pekárni. Veľmi nám chutili, tak nám vravela, že prinesie aj nabudúce. Bola krásna, usmievavá, tešila sa zo života, mala plány. Určite si sama nechcela ublížiť," uzavreli jej blízki.