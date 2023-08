Na neobyčajný prípad úmrtia mladej ženy upozornila Plus JEDEN DEŇ obyvateľka jedného z blokov na košickom sídlisku KVP.

Majiteľka bytu na Hemerkovej tvrdí, že susedku zo siedmeho poschodia, ktorú pomerne dlho nikto nevidel, našli v byte mŕtvu. Privolaný lekár jej už nedokázal pomôcť. „Toto by nebolo nič neobyčajné, keďže stávajú sa takéto prípady, ale tu to bolo predsa len výnimočné. Nebohá Jana skonala medzi tisíckami plechoviek od piva. Tí, ktorí videli ten neporiadok a tie haldy obalov, ostali v nemom úžase," tvrdí pani, ktorá si pre citlivosť témy želá ostať v anonymite.

Dodáva, že o nebohej sa rozprávalo, že je závislá od pitia piva. „Nikto však nevedel, že to prerástlo do takých obludných rozmerov. Aj na svojom profile mala niekoľko rokov zavesenú fotku, kde sedí v hojdacom kresle a pri nej sú položené desiatky kusov plechovkového piva, podľa obalu aj dvanásťstupňového. Pamätám si ju, keď vyzerala celkom pekne. Neskôr to išlo s ňou dolu vodou. Veľmi schudla, asi nič nejedla, len pila. Čudujem sa, lebo má matku a sestru, na ktoré je vedený byt, prečo tie nezakročili," krúti hlavou.

