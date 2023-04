Boli kamarátmi za života, zostali nimi aj po smrti. Súrodencov Emmu a Erika vyprevádzajú na poslednú cestu spolu s ich vernou kamarátkou Kikou. Trojica zomrela v nedeľné veľkonočné ráno, keď sa vracali zo zábavy v Jasnej. Žiaľ, hoci domov to mali už iba pár metrov, nedorazili.

Zaynuli pri dopravnej nehode na ceste na Poľnohospodárskej ulici, ktorou si skracovali cestu na sídlisko, kde bývali. Vo veľkej rýchlosti zišli mimo vozovku a vpálili autom do stĺpa. Zomreli na mieste, náraz prežila iba ich ďalšia kamarátka Sárka (19). Tá je v nemocnici, po operácii, v stabilizovanom stave.

Pohreb trojice sa začal v rovnakú hodinu na rovnakom mieste - v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši. Smútoční hostia prichádzali postupne, mnohí z nich bez kytíc. Vyzvala ich na to mama nebohej Kiky. "Kristínka, Emmka, Erik. Vaše srdiečka už dotĺkli a už sú z vás anjeli. Tak ako ste milovali život, milovali ste aj zvieratká. Viem, že by ste to takto chceli aj vy. Prosím všetkých, ktorí sa prídu s vami rozlúčiť a odprevadiť na poslednú cestu, aby ste nekupovali kvety a vence. Aspoň pre Kiku nie. Pošlite radšej príspevok do útulku Očami psa," zverejnila prosbu na sociálnej sieti.

Kolegyne mamy Emmy a Erika založili pre ich mamu finančnú zbierku. “Na zvládnutie tejto situácie a nasledujúcich týždňov je asi to jediné, čo môžeme solidárne poskytnúť. Monika je skromná osôbka, nikdy by sama nežiadala, ale viem, že spoločne môžeme tejto skvelej žene veľa pomôcť," napísala jedna z nich.

Prví smútiaci sa začali schádzať do Domu smútku už približne pol hodinu pred začiatkom samotného pohrebu. Rozlúčiť sa prišlo najmä množstvo mladých ľudí, ich spolužiakov či kamarátov. Posledné zbohom prišla dať milovaným aj Sára, ktorá ako jediná tragickú nehodu prežila.

Na poslednú cestu nebohých kamarátov odprevadili aj kňazi. Zdroj: Martin Domok

Erik na večný pokoj odchádzal v hnedej truhle, dievčatá mali biele. Smútočnou sálou sa po celý čas ozýval silný plač. Nebohým zahrali pieseň Každá bolesť prebolí, keď sa srdce zahojí. Pohrebné obrady viedli dvaja rímskokatolícki kňazi, jeden z nich bol aj kňaz z Liptovského Jána, ktorý v deň nehody večer išiel na miesto a pomodlil sa za ich duše.

Dojímavý príhovor za zosnulých súrodencov prečítala ich mama Monika, príhovor za mamu nebohej Kristínky prečítala pracovníčka pohrebnej služby. Silný plač v sále miestami striedal smiech, keď v príhovoroch zneli zábavné chvíle zo života nerozlučných kamarátov, ktoré dopĺňali ich spoločné fotky od útleho detstva. Tie premietali na plátne pri ich rakvách. Pred ukončením obradu dokonca púšťali aj videá z ich spoločných výletov.

Polícia začala v prípade nehody trestné stíhanie. Zatiaľ nezverejnila, kto auto smrti šoféroval.