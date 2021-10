Bol to jeden z mála voľných víkendov v polovici júla, ktoré kapela mala. Ľuboš sa aj s jedným zo svojich spoluhráčov vybrali na Zemplínsku Šíravu okúpať sa v horúcom sparne. Zrazu začal volať o pomoc, dvakrát zdvihol ruku a vzápätí sa ponoril a stratil pod vodnou hladinou. Kým po 20 minútach prišli hasiči, už mu nebolo pomoci. Síce ho hneď našli a po vytiahnutí aj oživili, no počas prevozu do nemocnice zomrel.

Azda najhoršie nesie smrť svojho dieťata matka. Tak to bolo aj v prípade zosnulého hudobníka Ľuboša Didika († 38). Jeho mama Helena plakala a vzdychala: "Ach, Ľubiku, Ľubiku! Vidíš, koľko ľudí sa prišlo s tebou rozlúčiť!" Zdroj: Ingrid Timková

Zosnulý hudobník klávesista, akordeonista a spevák kapely Rolland z Čirča zarmútil svojím náhlym odchodom na druhý svet množstvo ľudí. Poznali ho tisíce, veď roky rozdával radosť a rozveseľoval ľudí na rôznych spoločenských a súkromných podujatiach, festivaloch, svadbách, oslavách. Hudba bola pre neho prvoradá.

Ľuboša vnímali všetci, ktorí ho poznali, ako človeka, akých veľa na tomto svete niet. Mal rád svoju slobodu, býval so svojou milovanou mamkou, ktorá je už dlhší čas vdovou. Veľmi dobre vychádzal so svojimi dvomi bratmi, sestrou a ich rodinami. Bol veselým, vždy usmievavým človekom, ochotný pristúpiť vždy na akúkoľvek zábavu. "Každý deň na neho myslím. Veľmi mi chýba. Zostane navždy v našich srdciach. Bol to veľký človek, dobrý človek a dobrý brat," vyznal sa zo svojich ťažkých pocitov po troch mesiacoch od tragédie Ľubošov brat Michal Didik, ktorý je v Čirči starostom. Po pohrebe Ľuboša sa dozvedeli prekvapivé tajomstvo. Nechápu, ako dokázal takúto vážnu vec pred nimi tajiť. Čo sa rodina po pohrebe dozvedela? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII tu.

Smutnú skladbu, ktorú Ľubošovi nad hrobom spievali jeho kolegovia muzikanti a ktorú pôvodne naspieval práve nebohý si môžete vypočuť kliknutím na video nižšie alebo si jej slová prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Skladbu napísal Ján Krompaščík, ktorý je už takisto nebožtík. Vytvoril ju, keď sa im ako 18-ročný zabil kamarát Ján Čerkala, člen ďalšej kapely z Čirča s názvom Generácia. Skladba bola zo strany kolegov spomienkou na zosnulého, ktorého brat ešte stále hrá v kapele, na čo naráža posledná veta.