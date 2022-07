Prípad tragickej smrti exšéfa polície Milana Lučanského, ktorý zomrel po tom, ako utrpel záhadné zranenia v prešovskej väznici koncom roka 2020 má nečakanú dohru! Prokuratúra vydala závažné rozhodnutie! Preverí zastavenie trestného stíhania Úradom inšpekčnej služby (ÚIS). Dá tak bodu za konšpiráciami, ktoré šírili najmä podnikateľ Fedor Flašík a poslanec Ľuboš Blaha? Ako o politickom väzňovi o Lučanskom, ktorého Matovičova vláda dohnala k tomu, aby si siahol na život, či o vykonštruovanom obvinení hovorili Robert Fico, Peter Pellegrini aj Robert Kaliňák. No bolo to naozaj tak?

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský skončil začiatkom decembra 2020 ako obvinený v kauze Judáš pre prijímanie úplatku vo väzbe. Na Mikuláša, 6. decembra, Špecializovaný trestný súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Eskorta ho previezla do prešovskej väznice.

Už o tri dni skončil Lučanský v ružomberskej vojenskej nemocnici so záhadným zranením oka. Vyšetrovanie uzavreli s tým, že si ho zavinil sám. Lučanského právny zástupca Matúš Beresecký tiež potvrdil, že k zraneniu nedošlo úmyselným, ani cudzím zavinením. Po operácii prasknutej cievky oka policajného exšéfa previezli na pooperačnú liečbu do trenčianskej väzenskej nemocnice.

Zranenie vtedy dal prešetriť aj nový generálny prokurátor Maroš Žilinka. Následne informoval o výsledkoch. Povedal, že exšéf polície sa zranil sám pri nešťastnom páde. Poprel šíriace sa neoverené informácie o pokuse o samovraždu či útoku strážnikov alebo väzňov.

Lenže už o pár hodín mieril Žilinka do prešovskej väznice, lebo Lučanský sa tri dni pred koncom roka 2020 okolo šiestej večer zrejme pokúsil o samovraždu obesením na teplákovej bunde. Záchranári sa ho dlhý čas pokúšali oživiť, previezli ho na ARO do miestnej nemocnice. No jeho stav bol kritický, na druhý deň zomrel. Odvtedy polícia pod dohľadom prokuratúry prípad vyšetruje. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zriadila komisiu, ktorá tiež jeho smrť prešetrovala, no žiadne závažné pochybnosti nezistila. Teraz však prišlo závažné rozhodnutie zo strany prešovskej krajskej prokuratúry. Jej vyjadrenie si prečítajte v GALÉRII.