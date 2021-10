Iba šesť sekúnd mal na reakciu pilot policajnej helikoptéry Peter Bubelíny. Práve on pilotoval vrtuľník letky ministerstva vnútra pri hasičskom výcviku na vojenskej leteckej základni, ktorý sa zrútil okol pol tretej popoludní počas hasičskom výcviku na vojenskej leteckej základni. Zahynuli dvaja skúsení hasiči, leteckí záchranári - prešovský okresný riaditeľ Radoslav Lacko († 48) a veliteľ skupiny Peter Toďor † (43). Spolu s ďalšími dvanástimi chlapmi z Leteckej skupiny východ nacvičovali zlaňovanie z vrtuľníka, návrat do kabíny a záchranu osôb a prevoz zranených v podvise.

Nič nenasvedčovalo, že niečo nie je v poriadku. Po obede, keď sa po natankovaní vrátila helikoptéra z Košíc, mali hasiči v pláne odskúšanie poslednej úlohy, teda prevozu zraneného v podvise. Ako prví šli dvaja nebohí. Helikoptéra lietala na mieste nad ich hlavami. Peter sa zaistil na visiace lano ako záchranár. Rado ležal v nosidlách ako zranený a pripnutý k Peťovi.

Tri sekundy

Dvojicu hasičov vytiahli žeriavom vyššie, aby sa Peťo mohol pridržiavať lyžiny vrtuľníka, ktorý mal s nimi urobiť okruh. "Zrazu stroj prudko točil doprava. Myslel som si, že s nimi chce urobiť manéver, ktorý táto výkonná mašina dokáže a my sme to aj reálne videli, že to zvládnu. No z ničoho nič sa stroj zvrtol a išli plynule špirálovito k zemi. Špirála trvala tri sekundy. Bolo vidno, že pilot sa snaží to nejako dvihnúť, voľajako jemne to položiť. Nebol to prudký pád. Videli sme ten náraz, bolo to priamo pred našimi očami,” opisoval nám krátko po tragédii hasič Kamil Šoltýs.

Za vinníka nehody polícia určila pilota Petra Bubelínyho. Vraj zanedbal svoju povinnosť závažnejším spôsobom konania a spôsobil všeobecné ohrozenie a smrť. Hrozí mu až 5-ročné väzenie. Vinu však odmieta.

Sudca prešovského súdu v piatok vypočul znalca z odboru letecká doprava Dušana Neštráka, ktorý vypracoval odborný posudok k príčinám havárie. A tou je, podľa záveru jeho posudku, "neadekvátna manipulácia pilota s pákou v kritickej fáze letu." Tvrdil, že pod tragédiu sa podpísala neprimeraná výška letu, veľký uhol a nevhodný typ použitých hasičských nosidiel: "Pilot nemohol tušiť, že kovové nosidlá sú nevhodné na tento účel. Práve táto skutočnosť sa podpísala pod tragédiu. Táto operácia sa uskutočnila prvý raz, predtým žiadna skúsenosť s tým nebola," uviedol začiatkom svojej výpovede.

