Smrť nášho úspešného deaflympionika zasiahla jeho blízkych, kamarátov, športovcov a aj všetkých cyklistov, ktorí sú na cestách konfrontovaní s bezohľadnými vodičmi ohrozujúcimi ich bezpečnosť. Rozbehli petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na slovenských cestách a už ju podpísalo tisíce ľudí a podporujú ju iaceré známe osobnosti. Tragická udalosť mladého muža tak má šancu pomôcť zabrániť prípadným ďalším obetiam.

Adrián bol pre svoju povahu medzi športovými kolegami z celého sveta veľmi obľúbený. Tí smúiia nad jeho skonom a posielajú mu dojímavé odkazy do neba. "Spoznal som ho na olympiáde v Turecku 2017 a Majstrovstvách Európy v Belgicku 2018. Skromný a usmievavý človek, generácia rodených profesionálnych cyklistov. Odpočívaj v pokojí," napísal Ziv Lotan.

"Áno, tam niekde si, odtiaľ na nás dávaš pozor," pripísal Adriánovej fotke, na ktorej ukazuje do diaľky, Rasti Zoller. A dodal: "Nikdy sa nestalo že by si sa nepozdravil, nerozlúčil .... tentokrát si odišiel rychlo nečakane bez ničoho, bez obyčajného pohľadu. Pozerám už len na fotky, spomínam a hľadám odpovede, zamýšľam sa a preberám sa spoločnou minulosťou, nad chvíľami s tebou. Chalani”z tímu ťa uznávali, rešpektovali, možno obdivovali - no jednoducho mali radi. Vytvorili ste si váš “bratský vztah” podporovali ste sa navzájom, pomáhali, hnevali, priateľsky závideli, ale vždy neskutočne rešpektovali. Svojim postojom a prístupom si bol pre nich príkladom tzv. veľký brat. Vedel si ich uzemniť, podporiť, dodrbať, zorganizovať a hlavne motivovať. Ver mi, že isto budeš im aj nám chybať."

"Vyjadrujeme sústrasť našim slovenským priateľom nad stratou vynikajúceho cyklistu," napísal Zsolt Török. "Aďo! Dúfam, že ich tam hore všetkých rozbiješ," dodal Dušan Kozel.



Nebohého Adriána (†24) si všetci pamätajú ako skromného cyklistu spod Tatier. Narodil sa s takmer 90-percentnou stratou sluchu. No vďaka načúvaciemu strojčeku počul a vďaka húževnatosti, vytrvalosti a množstvu logopedických cvičení sa naučil aj rozprávať. Do všetkého dával neuveriteľné maximum a preto sa mu aj darilo!

Adrián Babič (†24) Zdroj: deaflympic.sk

Adrián Babič začínal v cyklotrialovom klube v Poprade ako dieťa. V jeho 13 rokoch mu zomrel jeho otec, ktorý bol jeho cyklistickým vzorom. Počas štúdia na strednej škole sa dostal pod krídla učiteľky a trénerky v jednej osobe, Lenky Ilavskej – Litvinovej, ktorá ho dodnes viedla a trénovala.

Pretekal aj medzi zdravými športovcami v slovenskom aj svetovom peletóne, bol piaty rok členom tímu Firefly, reprezentantom Slovenska aj medzi zdravými športovcami, majstrom a vicemajstrom Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii do 23 rokov, bronzový z Majstrovstiev Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii ELITE, juniorský majster Slovenska v zimnom triatlone, víťazom slovenského pohára v cestnej cyklistike v sezóne 2019, účastník majstrovstiev Európy a sveta.

Rodák z Popraduuž nejaký ten čas žil a trénoval v Prešove. A tak to bolo aj v osudnú stredu. "Som plná sĺz," vyhŕkla smutne jeho trénerka Lenka Ilavská-Litvínová (48), účastníčka olympiády v Atlante v roku 1996, ktorej najväčším úspechom bolo víťazstvo v roku 1993 na Giro d'Italia Femminile, krátko po tragédii. Keď nazbierala sily, opísala nešťastné udalosti. Podľa nej sa tragédia stala pri rýchlom tréningu. Aďo trénoval na špeciálnom bicykli. Akom? A čo sa na mieste tragédie udialo? Viac čítajte TU.

Skúsená trénerka si myslí, že Aďo pri tréningu mohol ísť 50 až 60 km rýchlosťou. Auto zrejme podobnou. "Inak to skončiť nemohlo," dodala zúfalo žena, pre ktorú je táto tragédia obrovským šokom. "My jazdíme za autom rýchle veci v plnej premávke. Ja šoférujem, on je za zadným blatníku a letíme aj 80 až 90 km rýchlosťou, keď sa pripravujeme na pretek. Šoféri to akceptovali, všetko prebiehalo vždy v pohode. Aďo mal techniku jazdy vynikajúcu, predvídal, v tomto bol macher," vysvetlila. Adrián často trénoval na ceste medzi Drienovskou Novou Vsou a Lemešanmi, úsek dobre poznal, vedel by ho prejsť aj poslepiačky, poznal poveternostné pomery, nedokázal ho prekvapiť ani vetrík. "Bol veľmi technicky zdatný. Ten chlapec dopred predvídal, čo urobí šofér. Myslím si, že aj teraz to tak bolo, zrejme však nepredvídal, že ten šofér sa pohne. Lebo inak si neviem predstaviť, ako k takej fatálnej zrážke mohlo dôjsť."

Tragická nehoda, pri ktorejzomrel cyklista, sa stala na ceste medzi Lemešanmi a Kysakom. Zdroj: Polícia SR

Adrián študoval na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove, kde aj býval. Lenka Ilavská-Litvínová s ním spolupracovala už siedmy rok: "Je to obrovská strata. Takýchto chlapcov v športe máme na Slovensku málo. Je to jeden na tisíc a v cyklistike už dupľom. Je to veľká strata pre každého. V prvom rade pre rodinu, pre jeho mamku a potom aj pre samotnú cyklistiku, pre slovenský deaflympijský výbor. Pretože Aďo bol reprezentant deaflympiády, mal medaily, teraz z Majstrovstiev Európy priniesol štyri kovy. Na ňom boli mnohé úspechy postavené. A celý vývoj deaflympijského myslenia bol v tom, že bol obrovským príkladom pre deti s týmto postihnutím. A to, že športovať sa dá, dá sa žiť a život si užívať. A Aďo to vedel fantasticky!"

