Veľký dobrák s kamarátskou povahou, vždy ochotný pomôcť. Takto charakterizujú susedia nebohého Jána (†32), ktorý sa rozhodol pre dobrovoľný odchod zo života mimoriadne krutým spôsobom. V pondelok ráno, v čase, keď jeho tehotná manželka bola aj s ročným dieťatkom na chalupe.

Obrovskú ranu počuli viacerí jeho susedia. Netušili však, čo sa stalo. Až po príchode hasičov a policajtov sa dozvedeli, že ich obľúbený sused z jedenásteho poschodia už nie je medzi živými. "Hlaveň si priložil k spánku a rana z guľovnice mu úplne odstrelila hlavu. Krv tiekla z balkóna, utierali ju ešte aj na druhom poschodí," opisovala desivé detaily suseda Anna (47).

Tragédia, pri ktorej si vzal mladý muž život strelou guľovnicou do hlavy, ohromila všetkých obyvateľov sídliska. Zdroj: TV JOJ

Hoci podľa viacerých známych trpel Ján v ostatnom čase depresiami, so susedmi vychádzal v dobrom: "Bol bezkonfliktný, nadšenec poľovníctva a prírody, vášnivý lesník. Nechápeme, prečo to urobil," smútia ľudia z jeho okolia. Jána hodnotili všetci, ktorí ho poznali, iba v dobrom: "Na Deň matiek vhodil susedke do poštovej schránky čokoládu. Nikdy s nim neboli problémy. V poslednom čase sa z ich bytu síce ozýval krik, ale nebolo to nič vážne."

Čin si nikto nevie vysvetliť ešte z jednej príčiny. Iba dva týždne pred tragédiou prežíval Ján so svojou milovanou ženou jednu z najkrajších chvíľ v živote. "Zosobášili sa a v lete, keď sa úplne uvoľnia všetky protipandemické opatrenia, plánovali veľkú veselicu," prezradil ich kamarát.

Prečo sa tedaJán odhodlal k svojmu skutku, ktorému nič nanaznačovalo, netuší nikto. Zbraň, ktorou sa zastrelil, mal v legálnej držbe.

Polícia prípad vyšetruje, bližšie informácie odmietla uviesť.