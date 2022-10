Dušana Dědečka obvinili z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, za čo mu hrozí 20 až 25 rokov alebo doživotie. Po tragickej nehode nafúkal 1,69 promile. Pri výsluchu vyšlo najavo, že od roku 2008 užíva lieky na spanie. Tvrdil, že pred nehodou ich neužil. Podľa prokurátora mu však v krvi objavili zvyšky lieku na nespavosť. Takisto vysvitlo, že Dědeček mal už 16 dopravných priestupkov. Väčšinou šlo o rýchlosť.

Po vytriezvení sa kajal. Policajtom mal povedať, nech mu dajú zbraň, že sa radšej zabije. Jeho advokát Jiří Kučera nechcel jeho prípadné samovražedné úvahy komentovať, iba prehodil: „Položte si otázku, keby sa to, nedajbože, stalo vám, čo by vám šlo hlavou.” Pred rozhodovaním súdu o väzbe advokát o Dědečkovi povedal: „Veľmi ho to trápi, chce sa pozostalým ospravedlniť. Nevie, čo by mohol spraviť, aby mohol ich žiaľ zmierniť. Je z toho veľmi deprimovaný a zronený.“

Takto vyzerá list, ktorý poslal Dušan Dědeček Deaflympijskému výboru a v ktorom si sypal popol na hlavu. Zdroj: Reprofoto -noviny.sk

Ešte z cely predbežného zadržania sa Dědeček vzdal funkcie generálneho sekretára deaflympijského výboru. „Spôsobil som obrovskú tragédiu, ktorou som zmaril životy mladých ľudí, a tým som spôsobil neopísateľné utrpenie mnohým ľuďom. Uvedomujem si tieto skutočnosti, s ktorými sa nikdy nedokážem zmieriť. … Viem, že moje zlyhanie sa nedá nijako napraviť,” napísal okrem iného.

Čo sľuboval Dědeček sudcovi čítakte na ďalšej strane