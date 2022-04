Prvým je prípad, ktorý sa odohral v obci Budča pri Zvolene 10. marca, keď malo dôjsť medzi Štefanom Katreničom (46) a jeho manželkou Agátou k prudkej hádke. Manželia do seba navzájom strčili, pričom žena spadla na zem, Štefan sa na ňu vrhol a udusil ju.



„Priniesol fóliu a telo manželky začal rezať. Na porciovanie si najprv zobral kuchynský nôž, ten mu však nestačil a tak mal siahnuť po elektrickej píle," tvrdia vyšetrovatelia.

Časti tela mal naložiť do troch 10-litrových vedier, ktoré následne odložil v garáži až do ďalšieho dňa. Medzitým pokračoval vo svojom bežnom živote a ráno odišiel do práce. Na druhý deň mal vyhadzovať jednotlivé časti tela z auta na rôznych miestach Slovenska. Žiadne sa však dosiaľ nepodarili nájsť.



K motívu svojho konania uviedol, že v sebe dusil manželkinu neveru. Sám často chodil na služobné cesty do Írska a ona ho údajne už dlhšie chcela opustiť. Súd ho poslal do väzby a za tento brutálny čin mu hrozí doživotie. Katrenič sa pritom chcel dostať na slobodu a súdu písomne sľúbil, že bude viesť riadny život a plniť stanovené podmienky. Súd to však odmietol. Manželia mali spolu maloletú dcérku.

