Manželia Slavomíra a Vincent mali všetko čo si len rodina môže priať. Pekný dom, autá, prácu, ktorá ich baví a živí, on prevádzkuje pílu v Rudníku, ona je kaderníčka. Majú dospelú 26-ročnú dcéru Lenku, ktorá vyštudovala Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach.

Tragické kúpanie

Po dlhých rokoch, keď manželia už s ohľadom na svoj vek ani nedúfali, stal sa zázrak a narodil sa im vymodlený syn Samuel, ich šťastie bolo dokonalé. Roky utekali a chlapec nastúpil do ZŠ v Malej Ide. Podľa miestnych bolo to dieťa ako ostatní jeho rovesníci. Určite, keď sa lúčil so svojimi spolužiakmi a učiteľmi na konci školského roka a tešil sa na prázdniny, nikto vtedy netušil, že v septembri ostane jeho miesto v školskej lavici prázdne. Rihodilo sa niečo desivé, čo nechce zažiť nikto. V piatok 22. júna popoludní sa chlapec utopil v domácom bazéne.

Najhoršie správa

Otec, ktorého sme zastihli na cintoríne nemal chuť hovoriť, povedal len strohých pár slov. "Stačilo pätnásť minút, kým som ja odišiel a manželka prišla domov a vtedy sa to stalo. Nie je pravda, čo sa hovorí, že syn skočil do bazéna, ktorý bol prekrytý ochrannou fóliou. Iste, možno jeho telo bolo pri nej, ale to nesúvisí s jeho utopením...," tvrdí Vincent. Dodal, že teraz nebude nič vysvetľovať, možno neskôr a manželka rovnako. Ženu smrť jej benjamínka totálne zložila.

Namiesto oslavy kar

Domáci Nováčanci však prezradili viac. "Chystali sa v nedeľu oslavovať narodeniny dcéry Lenky. Pani, ktorá im piekla koláče mala na tortu napísať text v zmysle všetko najlepšie prajú Lenke rodičia a Samko...," žena sa pri týchto slovách rozplakala. "Zákusky napokon skončili v inej rodine, keďže Samo sa v piatok utopil. Teraz im rovnaká cukrárka piekla zákusky, ale bohužiaľ na kar. Nepamätám si, že by sa u nás niekto utopil. Ešte dávno jeden chlapec, ale bolo to v rybníku neďaleko susednej obce Šemša, nie v domácom bazéne," ukončila rozprávanie uplakaná pani Adriana.

