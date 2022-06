Rekonštrukcia Spišského hradu a jeho Románskeho a západných palácov začala pred rokom. Práce ešte nie sú hotové, ale už sú aj zastavené. Slovenské národné múzeum (SNM) pred niekoľkými dňami ukončilo spoluprácu s doterajším zhotoviteľom prác. „Dôvodom odstúpenia od zmluvy je najmä dlhodobé a pokračujúce neuhrádzanie splatných záväzkov zhotoviteľa stavby, spoločnosti Bing Stav, voči svojim subdodávateľom,“ informovalo SNM. Dodalo, že zo strany zhotoviteľa dochádzalo aj omeškaniu so stavebnými a rekonštrukčnými prácami na hrade.

Práce, ktoré mali trvať do budúceho roka, už majú štvormesačný skĺz. A ten bude ešte väčší. Múzeum totiž teraz musí vyhlásiť nové verejného obstarávanie. „Múzeum vyvíjalo až do poslednej chvíle maximálne úsilie preto, aby rekonštrukcia Spišského hradu pokračovala podľa dohodnutého harmonogramu a najmä aby bola kvalitne prevedená,“ informoval Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM. Celé vyjadrenie SNM si prečítajte v GALÉRII.

Práve s neuhrádzaním splatných záväzkov je spojená aj desivá udalosť. So zhotoviteľom stavby ako subdodávateľ spolupracoval majiteľ firmy z trenčianskeho okresu. A práve im mal Bing Stav dlhovať peniaze a tak nemohli vyplácať svojich zamestnancov, čo mal majiteľ firmy Emil Nevláčil veľmi ťažko znášať. V januári tohto roka našli Emila (†43) jeho kolegovia na parkovisku pod Spišským hradom, v katastri obce Žehra (okres Spišská Nová Ves), zastreleného. Na miesto privolali všetky záchranárske zložky, no už mu nebolo pomoci. "Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, lekár musel konštatovať smrť," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že bezprostredne po zadokumentovaní udalosti bolo začaté trestné stihanie pre trestný čin usmrtenia: "Polícia vo veci naďalej koná, čaká sa na výsledky znaleckého dokazovania, preto viac informácií nie je možné poskytnúť."

