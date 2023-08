Kolobežka, na ktorej muž jazdil, nemala idenfitikačný štítok, miesto toho však mala veľmi vysoký výkon. "Teda bola predimenzovaná a prakticky už nešlo o kolobežku, ale o motorku. Na to treba mať značku, prilbu, papiere, vodičský preukaz," zdôraznil znalec z odboru cestná doprava Milan Holéci.

Podľa neho šlo o takzvanú extrémnu kolobežku, neznámeho typu a pôvodu, vyrobenú zrejme v Číne, ktorá môže dosiahnuť rýchlosť až sto kilometrov v hodine. "Naša legislatíva povoľuje kolobežky aj s pomocným motorčekom, rýchlosť môže mať do 25 kilometrov za hodinu," dodal Holéci.

Nehoda sa odohrala na frekventovanej štvorprúdovke v Trenčíne. Chybu spravila aj 63-ročná žena, ktorá sa ju snažila prejsť mimo priechodu pre chodcov a kolobežkár do nej napálil bez stôp po brzdení, prípadne po vyhýbacom manévri. Podľa znalca zrejme chodkyňu nezaregistroval včas.

Žena zrážku neprežila a ukázalo sa, že kolobežkár jazdil potúžený alkoholom. Policajti mu v dychu namerali 1,38 promile a začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenie.

Podľa svedkov ide v prípade kolobežkára o "známu firmu". "Denne som ho vídala pred domom sedieť a piť pivo. Vždy potom jazdil na tej kolobežke. Bývam v pokojnej jednosmerke, ale čo on dokázal na kolobežke robiť, to je sila. Pevne verím, že už s ním urobia poriadok," povedala suseda. "On jediný tak lieta, veď chodí rýchlejšie ako autá v meste. Nie raz som ho stretla," potvrdila druhá suseda z obce neďaleko Trenčína, kde muž býva.

Dopravný analytik Ján Bazovský už dlhodobo upozorňuje na to, aké nebezpečenstvo kolobežky predstavujú. "Kolobežkári sú na chodníkoch obrovským nebezpečím pre ostatných ľudí a na cestách sú zase obrovským nebezpečím všetci pre kolobežkárov," zdôrazňuje J. Bazovský. Vraví, že problém s kolobežkami je ten, že nie je možné ich zabrzdiť.

"Kolobežka síce zabrzdí, kolesá zastavia, ale tým, že je tam vysoko ťažisko, stroj zastane, ale kolobežkár automaticky pokračuje zotrvačnosťou ďalej. A to je najväčšia hrozba u kolobežiek. Ani v Trenčíne ženu nezrazila kolobežka, ale zhodil ju kolobežkár, muž svojou váhou. Kolobežka má možno desať kilogramov, sama o sebe by paseku nenarobila," zdôrazňuje Bazovský.

Ten vraví, že kolobežka je extrémne nebezpečný dopravný prostriedok. Ak v prípade hroziacej kolízie napríklad s človekom, ktorý jej vojde do dráhy, kolobežkár prudko zabrzdí a snaží sa objektu na ceste vyhnúť, kolobežka síce vybočí, ale telo kolobežkára pokračuje zotrvačnosťou priamym smerom.

"Najväčšia tragédia nielen na Slovensku je tá, že kolobežka sa nedá chápať ako dopravný prostriedok. Podľa môjho názoru je to stále len športové náradie, alebo hračka, pretože jej jazdné vlastnosti sú extrémne rizikové. Priemer kolieska kolobežky je 15, 20 centimetrov, tam aj 5-centimetrová nerovnosť, ktorú bicykel hravo prejde, môže spôsobiť kolobežkárovi fatálne zranenia," varuje Bazovský.

Podľa jeho názoru z týchto dôvodov kolobežka nemá na cestách čo hľadať. "Ak to niekto chce používať ako dopravný prostriedok, nech sa páči, ale najprv tomu treba vytvoriť aj riadnu trasu. V takomto prípade je jediné možné schodné riešenie cyklocesta. Ak chce niekto používať kolobežku ako dopravný prostriedok, tak len po cyklocestách a dovidenia," uzavrel Bazovský.

Nehôd kolobežkárov v poslednej dobe pribúda. Vlani 5. júna v noci spadol z kolobežky v Trenčíne na hrádzi 50-ročný učiteľ a to tak nešťastne, že pri nehode prišiel o život. V Bratislave 13. júna narazil vodič elektrickej kolobežky do chodkyne, ktorú zranil, po nehode z miesta odišiel. V nemocnici skončil v ten deň aj cyklista, ktorý sa zrazil s ďalším kolobežkárom.

V máji 2022 sa zranili dvaja tínedžeri, ktorí šli na jednej kolobežke v Košiciach, napriek tomu, že je to zakázané. V júni 2021 sa stali za päť dní tri nehody kolobežkárov. Pri jednej preletel iba 15-ročný tínedžer cez kapotu stojaceho auta a hlavou prerazil čelné sklo.

V októbri 2022 sa stala osudnou jazda na elektro kolobežke pre 33-ročného Jozefa z Horných Kočkoviec pri Púchove. Večer sa vracal domov, zrejme nabehol na nerovnosť na ceste, stratil rovnováhu a spadol hlavou rovno na obrubník. Po troch dňoch v nemocnici svoj boj o život prehral.

V máji 2022 sa stala v Leopoldove nehoda, pri ktorej zomrel kolobežkár po kolízii s autom. Vodič auta vychádzal z vedľajšej cesty na hlavnú, kde nedal prednosť kolobežkárovi. Muž (57) z kolobežky spadol a napriek snahe lekárov po niekoľkých hodinách zomrel.

