O pomoc HZS poprosila priateľka jedného z turistov. Dvojica sa podľa jej slov vybrala na výlet do Malej Studenej doliny už v sobotu ráno. Chceli prejsť cez Priečne sedlo alebo vystúpiť na Šikmú vežu. Večer ich mala vyzdvihnúť v Starom Smokovci, no na miesto nedorazili ani sa jej celé popoludnie neozvali.

"Po preverení chát v trase postupu, sa záchranárom podarilo zistiť, že dvojica bola poslednýkrát videná na Téryho chate, odkiaľ sa aj napriek varovaniam zamestnancov vybrali do Priečneho sedla. Následne sa podarilo zistiť, že v približne rovnakom čase sa aj zo Zbojníckej chaty do Priečneho sedla vybrala dvojica turistov, no pre zlé podmienky pod sedlom sa otočili a vrátili na Zbojnícku chatu. Zo sedla nevideli nikoho zostupovať a v snehu neboli žiadne stopy," informuje HZS.

Dobrovoľný záchranár HZS, ktorý šiel situáciu preveriť, si všimol veľkú lavínu, ktorá sa uvoľnila z Priečneho sedla. Záchranári preto začali prehľadávať lavínište s nasadením psov a vyhľadávacieho zariadenia Recco.

"Po príchode na lavínište krátko po sebe pes označil miesta zasypania oboch mužov. Žiaľ, 36- a 41-roční turisti pád lavíny neprežili. Pre výrazne zhoršujúce sa poveternostné podmienky, husté sneženie, silný vietor, zvyšujúce sa riziko pádu ďalších lavín, ako aj nepriaznivú predpoveď počasia na najbližší deň, záchranári sa po zdokumentovaní nehody a nevyhnutných úkonoch ešte v noci vrátili na základňu. Transport nebohých prebehne hneď, ako to poveternostné podmienky a lavínová situácia dovolia," dodala HZS.