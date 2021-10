Jánovi (33) z obce Vojňany (okres Kežmarok) pripísala polícia v stredu vraždu pumpára Erika(† 24), ktorého koncom januára 2015 našli zastreleného na čerpacej stanici vo Veľkej Lomnici. Bolo krátko pred záverečnou, keď pod rúškom tmy pred ukončením zmeny vkročil na čerpaciu stanicu posledný zákazník - zamaskovaný ozbrojený lupič. Vrah vysoký cez 180 cm zaskočeného mladíka bezcitne popravil, guľku namieril priamo do jeho srdca. Z kasy vybral 880 eur a ušiel.

Ten istý človek otočil zbraň voči nevinným ľuďom znova v máji 2017. Na obete čakal v noci pri ceste medzi obcami Jurské a Holumnica. Keď auto prechádzajúce týmto úsekom zastavilo, aby vodič Štefan(41) odpratal kamene uložené ako zátarasa na ceste, spustil vtedy neznámy strelec paľbu a zasiahol aj Štefanovu snúbenicu Danku (35), ktorú viezol domov do Ihlian.

Pred dvomi rokmi v apríli vyčíňal beštiálny strelec znova. Tentoraz obrátil zbraň voci dôchodcovi Jozefovi Lazárovi (77) zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa previnil iba tým, že bol milovníkom lesa. Smrť našiel pri svojich obľúbených potulkách prírodou, keď šiel nazbierať medvedí cesnak. Dostal sa v nesprávnom čase na nesprávne miesto práve vtedy, keď sa tam objavil aj cynický vrah, ktorý ho chladnokrvne rozstrieľal.

No zdá sa, že za svojim výčiňaním dal bodku v júni tohto roka, keď spustil paľbu na policajnú hliadku v Liptovskom Hrádku, ktorá ho chcela skontrolovať. Odvtedy je vo väzbe a hrozí mu doživotie. Polícii sa totiž všetky tieto skutky stretli v jednom bode v osobe spomínaného Jána. Pri rozsiahlej dvojdňovej prehliadke malého rodinného domu vo Vojňanoch, kde býval so svojou družkou, dvomi malými školákmi, svojou mamou a otčimom, našli obrovský arzenál zbraní. "Kriminalisti boli prekvapení tým, čo tam všetko našli. Vyniesli odtiaľ niekoľko mechov rôznych nábojov. Predpokladali, že u neho nájdu zo štyri náboje, no vynášali ich odtiaľ v mechoch," prezradili ľudia z obce. Čo všetko Ján doma ukrýval? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII tu.

Ján prišiel o otca ako dieťa. "Bol to podivín. Pritom na prvý pohľad milý človek. Nechápeme, ako dokázal toto všetko v sebe dusiť. A že si nikto nič nevšimol," vraveli dedinčania. Jánova mama sa pred niekoľkými rokmi vydala za dlhoročného starého mládenca z Vojnian. Otčim daroval Jánovi pozemok a on si na ňom vybudoval menší rodinný dom. Lenže dostal sa do finančnej tiesne a nedokázal banke splácať hypotéku. Jeho družka je zdravotne hendikepovaná, majú spolu dve krásne a šikovné deti. Preto jeho mama a otčim predali byt v Kežmarku, utrženými peniazmi splatili dlh a nasťahovali sa k synovi a neveste.

