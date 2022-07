Roland (31), ktorý po nehode ušiel a neposkytol zraneným pomoc pochádza z obce pod Soroškou - Lipovníka.

Priveľa otázok

Miestni ho za to, čo urobil nechvália, ale ani neodsudzujú. „Nemal ľahký život. Mama bola ťažko chorá, napriek liečbe, nebolo jej pomoci, zomrela. Chlapec nemá súrodencov, ostal sám s otcom, ktorý má problém s kĺbami. Ťažko sa pohybuje, potrebuje invalidný vozík. Syn mu pomáha. Ako keby nestačilo toto, pridal sa k tomu rozvod so ženou s ktorou má sedemročného Rolanda. Znášal to ťažko," hovorí miestna žena. S povzdychom pokračuje: „On skončí v base a s jeho otcom ktovie čo bude. Nerozumiem, prečo ušiel,“ prízvukuje Lipovníčanka.

(Ne)vedel čo robí?

Hovorili sme aj s Rolandom. "Áno, šoferoval som auto. Vyšiel som zo zákruty a neviem či som dostal šmyk alebo tam bola nejaká nerovnosť, ale zrazu ma vynieslo do protismeru. Bol to okamih, nestihol som primerane zareagovať ani ja, ale ani vodič druhého auta. Stačil možno meter a nehoda by skončila úplne ináč. Je mi ľúto, čo sa stalo," sype si popol na hlavu. Hovorí, že v nedeľu vypovedal ako svedok. "Povedal som, ako sa nehoda zomlela. Súhlasil som aj s odberom krvi na zistenie drog a alkoholu. Som čistý, nič neberiem. Iste, vypijem si, ale nie za volantom," presviedča o svojej pravde. A prečo odišiel z miesta nehody a neposkytol zraneným pomoc? "Moje auto ostalo po nehode nepojazdné. Chvíľku som sa tam zdržal, dal som si cigaretu a vtedy mi začalo dochádzať, čo sa stalo. Vstal som a peši išiel domov. Celú noc som nespal triasol som sa ako osika. Ráno som sa sám chcel prihlásiť na polícii..." popisuje sled udalosti.

Prepustený na slobodu

Jeho slová potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Vodiča, ktorý z miesta ušiel, polícia v nedeľu napoludnie predviedla na príslušné oddelenie, kde bol vypočutý a boli s nim vykonané potrebné procesné úkony. Následne bol prepustený. Do vyšetrovania boli pribratí znalci. Po doručení výsledkov znaleckého dokazovania bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci.“