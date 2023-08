Železničný policajt Martin Turčan (34) z Prešova vlani 14. marca zastrelil v službe svojho kolegu. Išlo o syna vtedajšej primátorky Andrey Turčanovej a že sa v minulosti liečil na psychiatrii. No kompetentní doteraz odmietali, že by o tom vedeli. Teraz vyšla pravda na povrch!

O tom, že nielen kolegovia policajti ale aj nadriadení vedeli o tom, že sa Martin liečil na psychiatrii, sa verejne hovorilo po celom meste. Ľudia si rozprávali historky o tom, ako skončil v nemocnici po tom, ako ho mátali démoni. A nechápali, ako je možné, že znova nastúpil do služby. Aj so zbraňou a plným zásobníkom nábojov.

Dopadlo to tak, že večer pred skončením služby zastrelil svojho kolegu Filipa Suchár Tureka (†29) - otca iba ročnej Violky. Napálil do neho guľky odzadu, keď sa mu nebohý pokúšal utiecť. Vzápätí nastúpil do policajného auta, chytili ho až na strednom Slovensku okolo polnoci. Podľa psychiatrov spáchal skutok v nepríčetnosti. Preto trestné stíhanie voči nemu museli zastaviť a skončil v ústave.

Jeho nadriadení i ministerstvo vnútra doteraz zahmlievali a dookola tvrdili, že pri jeho zadelení do služobnej činnosti postupovali v zmysle zákona. No bolo to naozaj tak? Teraz vyplávali na povrch nové skutočnosti spochybňujúce túto verziu.