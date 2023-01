Keď sa v lete 2018 utopila vo Váhu pri Považskej Bystrici krásna študentka Majka (†17), otriaslo to celým Slovenskom. Smrť dieťaťa bolestivo zasiahla najmä jej otca Vladimíra K a to až tak, že mal podľa prokuratúry plánovať pomstu za jej smrť. O prípade rozhodoval Krajský súd v Trenčíne.

Krásna Majka zomrela v júli 2018 po tom, ako sa s kamarátkou Karou (18) pokúsili preplávať Váh pri Púchove. Majka zmizla len pár metrov od brehu. Jej telo našli až po niekoľkých dňoch pri obci Dolné Kočkovce neďaleko Púchova. Smrť študentky bola obrovskou ranou pre jej otca, pre ktorého bola jediným dieťaťom.

Pre neho išlo o tak veľkú ranu, že sa sám vystavil trestnému stíhaniu a dovtedy bezúhonný muž dokonca skončil na niekoľko mesiacov vo väzbe. Podľa rozsudku okresného súdu obžalovaný po tom, čo sa dňa 8. júla 2018 v rieke Váh utopila jeho dcéra, za jej smrť vinil viaceré osoby.

V lete v roku 2019 sa mal na ihrisku pri základnej škole v Považskej Bystrici vyjadriť, že on už nemá čo stratiť, že si najskôr odsleduje poškodenú, bude za ňou jazdiť na východ, kde bývala, aby vedel jej časový harmonogram.

Vraj si ju počká, keď pôjde z diskotéky, nasype jej niečo do drinku, následne ju zavedie do lesa, vopred vykope jamu, nachystá veľký sud s vodou, zavesí ju za nohy, zviaže ju a zavesí ju do suda iba po hlavu, aby sa topila ako jeho dcéra, alebo ju zavesí do toho suda a odreže jej ruky alebo ju obleje kyselinou a potom ju zakope do pripravenej jamy, aby sa nenašla.

