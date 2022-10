Život v obci Mníšek nad Hnilcom sa po nevídanej udalosti, ktorej hlavným aktérom bol len 14-ročný žiak miestnej základnej školy Alex, postupne vracia do normálnych koľají. Potvrdil to starosta Ľudovít Kujnisch.

Obec ako zriaďovateľ školy, ktorú chlapec navštevuje, čaká, ako rozhodne o sťažnosti obvineného Najvyšší súd SR, či potvrdí jeho zotrvanie vo väzbe alebo ho prepustí na slobodu.

Čakanie na verdikt

"Rozoberal som to s vedením školy, ale nejaké mimoriadne detaily sme neriešili. Predpokladám, že chlapec sa do školy tak skoro nedostane. Je dosť možné, že na základe rozhodnutia súdu skončí v nejakom zariadení pre mladistvých alebo v ústave. Naozaj nám je ťažko teraz o tom hovoriť, až keď budeme mať na stole právoplatné rozhodnutie, vtedy povieme ako ďalej," vysvetľuje starosta.

Mávnutie rukou nepomôže

K tomu, aká nálada panuje v obci, uviedol, že zasiahlo ich to všetkých nielen rodinu. "Nech je akokoľvek, ale nikto z nás si neželá, aby išiel za mreže na doživotie, ale desiatky rokov. Predsa len, je to mladý chlapec. Bola by to naozaj obrovská ľudská tragédia. My si však môžeme myslieť a hovoriť čo chceme, na to sú tam odborníci, ktorí musia posúdiť všetky hľadiská skutku a rozhodnúť," hovorí zamyslene. Poznamená, že každý je rád, že sa podarilo prípad včas odhaliť a nikomu sa nič nestalo. "Zároveň chceme, aby sa všetko riadne vyšetrilo, lebo určite nemôžeme nad tým len mávnuť rukou," prízvukuje.

Miestni nie sú jednotní

Názory domácich na prípad, aký v Mníšku ani širokom okolí nemá obdobu sa rôznia. "Ak Alex trpí nejakou vážnou psychickou chorobou, mal by sa liečiť a do školy by sa nemal vrátiť," povedala nám jedna z miestnych, ktorá si myslí, že najbližší situáciu zľahčujú. "Viem, že Tamara chce, aby sa starosta za jej syna zaručil. Či to urobí, neviem, ale ja osobne by som to nespravila," hovorí žena. Starosta sa k prípadnej záruke odmietol vyjadriť s tým, že on v podstate žiaka ani nepozná. "Nebol som jeho učiteľom...," uzavrel Kujnisch.

Rodina si ide svoje

Zašli sme za matkou Alexa. Otvorila nám teta chlapca. Po našom predstavení pribuchla bránu so slovami, že sa nebudú vyjadrovať. "To, čo sme povedali novinárom, nám veľmi ublížilo!" Neskôr, keď prechádzala okolo nás cestou do obchodu, na otázku ako prežívajú zotrvanie chlapca vo väzbe, zakričala. "Prekvapilo nás to, nečakali sme také rozhodnutie, bo je nevinný". Vedenie školy prípad nijako nekomentuje.

Príbeh ako z filmu

Vo štvrtok 13. 10. sa Alex vybral do školy nielen s pomôckami, ale aj so sekerou a plánoval odtínať hlavy spolužiakom i pedagógom. To, čo pôvodne sa zdalo ako nápad inšpirovaný nejakým filmom alebo počítačovou hrou, po vypočutí Alexa a svedkov nabralo iný rozmer. Národná kriminálna agentúra nasledujúci deň piatok (14. 10.) žiaka zadržala a prokurátor ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v piatok rozhodol o jeho väzbe. Obvinený podal sťažnosť, preto o veci bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Prebudilo sa v nich svedomie?

Sused z ulice, kde býva rodina Alexa prezradil, že prípad sa podarilo odhaliť tak, že žiaci povedali učiteľom, že spolužiak má pri sebe sekeru a vyhráža sa smrťou niektorým žiakom a menovite spomínal aj pedagógov "V škole zorganizovali len naoko evakuáciu, bez osobných vecí, triedu po odchode všetkých zamkli a privolali políciu. A potom udalosti nabrali rýchly spád," uzavrel muž.

