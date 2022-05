Za nimi nasledovali väzni s najvyšším stredoškolským dosiahnutým vzdelaním (34,2 percenta), a potom úplným stredoškolským vzdelaním (14,1 percenta). Naopak, najmenej zastúpenou skupinou boli negramotní väzni a odsúdení s vysokoškolským vzdelaním (po 2,3 percenta).

Z ročenky ZVJS tiež vyplýva, že z celkového počtu 198 negramotných väzňov bolo 78 zaradených do minimálneho stupňa stráženia, 97 do stredného stupňa stráženia a 19 do maximálneho stupňa stráženia.

Z celkového počtu 199 väzňov s vysokoškolským vzdelaním bolo 162 zaradených do minimálneho stupňa stráženia, 26 do stredného stupňa a 11 do maximálneho stupňa stráženia.

Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2021 nachádzalo 8674 odsúdených osôb a 1430 obvinených osôb.