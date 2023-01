Nevytvárajte paniku! Takto zostra sa obrátila polícia na tých, ktorí nevedno či z nudy alebo v snahe desiť nielen Michalovčanov rozprávajú v súvislosti s novoročnou vraždou Eriky (†46) to, čo sa nezakladá na pravde.

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová tlmočila vo štvrtok odkaz všetkých tých, ktorí sú zainteresovaní do vyšetrovania dramatického prípadu, ktorý šokoval verejnosť v prvý deň nového roka - vraždu mladej ženy v Michalovciach.

Niekto sa nudí?

Verejnosťou sa šíria v ostatných dňoch informácia, že 18 - ročný Valentín, ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy, je na slobode. "Nie je to pravda, je stále VO VYŠETROVACEJ VÄZBE a NEBOL prepustený na slobodu," uviedla Ivanová. "Informácie o jeho prepustení sú HOAX, ktorý len zbytočne eskaluje napätie medzi ľuďmi a vzbudzuje zbytočné obavy a paniku," zdôraznila na záver krátkeho stanoviska policajná hovorkyňa.

Sedí na Floriánskej

Zábery Valentína, obyvateľa miestnej osady Angi mlyn z jeho predvádzania kukláčmi do pojednávacej siene Okresného súdu Košice II s tvárou takmer pri zemi obleteli 5. januára celé Slovensko. Verdikt sudcu napokon znel, že skončí za mrežami, keďže "existuje dôvodná obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu a bude pokračovať v trestnej činnosti".

Rozhodnutie sudcu o vzatí obvineného do väzby je zatiaľ neprávoplatné, keďže Michalovčanovi, sa verdikt súdu nepozdával, snahou jeho obhajoby bolo nahradiť väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka. Podal preto proti nemu sťažnosť. Rozhodnúť musí o nej Krajský súd v Košiciach. Keďže väzba obvineného začala plynúť momentom jeho zadržania 3. januára, polícia muža priamo zo súdu eskortovala do Ústavu na výkon väzby na Floriánskej v Košiciach. A tak je tomu až doteraz, obvinený sa z väzby na slobodu nedostal.

V súvislosti s predvedením obvineného sa verejnosť dozvedela hrozné podrobnosti a okolnosti desivého činu.

Vyrazil do ulíc pod parou

Valentín H. 1. januára v čase od 6.30 h v Michalovciach na Ul. Sama Chalupku po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov počas toho, ako prechádzal vedľa Eriky O., k nej znenazdajky pristúpil bližšie a vytiahol nôž tak, že čepeľou mieril na ňu. Tá vydesená začala utekať smerom k budove Správy katastra nehnuteľností (úrad sídli tiež na Chalupkovej ulici - pozn. red.).

Obeť drzo olúpil

Na parkovisku pri spomínanej budove ženu dobehol a v úmysle usmrtiť ju zo zištných dôvodov, Michalovčanku viackrát bodol do rôznych častí tela. "Napriek prvotnému útoku sa poškodenej podarilo utekať ďalej až po Ulicu kpt. Nálepku, pričom opakovane volala o pomoc. Obvinený ju pred lekárňou Decima opäť dobehol a znova ju viackrát nožom bodal do rôznych častí tela, až kým nespadla nevládna na zem," znie desivé info o stretnutí Eriky s chladnokrvným vrahom.

Anketa Podľa vášho názoru čo vedie ľudí šíriť takéto nepravdy? nuda 33% snaha šíriť strach 33% robia to bezmyšlienkovite 33% neviem posúdiť 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

"Ten jej vzápätí odcudzil mobilný telefón a peňaženku." Nešťastná mladá žena v dôsledku ťažkých zranení zomrela priamo na mieste činu. Jej bezduché telo našla v prvý deň nového roka náhodná chodkyňa.

Smutnou zhodou náhod bolo, že čase, keď predvádzali v Košiciach Valentína pred sudcu, v Michalovciach sa najbližší lúčili s Erikou v miestnom dome smútku. ..

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom ►►►

Čo zohľadnil prokurátor pri podaní návrhu Štátny zástupca pri návrhu o väzbe zohľadnil ako podstatný dôvod tzv. útekovej väzby konanie obvineného po spáchaní skutku. "Snažil sa ujsť do Českej republiky. Nie nepodstatným dôvodom je aj hrozba vysokého trestu, v tomto prípade odňatie slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. V súvislosti s jeho konaním po vražde je možné predpokladať, že ako reakcia na vedené trestné stíhanie proti jeho osobe pre obzvlášť závažný zločin by mohol v budúcnosti ujsť alebo sa skrývať, aby sa trestnému stíhaniu a trestu vyhol." Pokiaľ ide o dôvody tzv. preventívnej väzby: "Obvinený sa skutku dopustil mimoriadne brutálnym, surovým a zavrhnutia hodným spôsobom, čo umocňuje obavu z jeho nekontrolovateľného a mimoriadne agresívneho správania, najmä po požití alkoholických nápojov. Je nezamestnaný, bez akéhokoľvek príjmu, nevlastní žiaden majetok, reálne teda existuje dôvodná obava, že páchaním trestnej činnosti by si aj v budúcnosti zabezpečoval finančné prostriedky na svoje živobytie. Z doposiaľ vykonaného vyšetrovania tiež vyplýva indícia, že pred zavraždením poškodenej mal prenasledovať inú ženu, ktorej sa pred jeho potenciálnym konaním podarilo ukryť."

Prečítajte si tiež: