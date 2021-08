Už majú toho dosť! Ľudia zo Zemplína roky márne čakajú na odstránenie rakovinovej hrozby. Územie v okolí bývalého závodu Chemko Strážske je zamorené tisíckami ton PCB látok. Obava z vážnej choroby sa dotýka 200-tisíc ľudí. Kompetentní z minulých aj súčasnej vlády iba dookola sľubujú, no reálne riešiť situáciu nezačal doteraz nikto.

Žiadajú okamžité riešenie pre zdravie ľudí nezbezpečnej situácie! V regióne je totiž zvýšený výskyt rakovinových ochorení. Výroba polychlórovaných bifenylov (PCB) v Chemku totiž spôsobila silnú kontamináciu ovzdušia pôdy a riek. Riešenie tejto environmentálnej záťaže sa dostalo aj do Programového vyhlásenia vlády. Mimoriadna situácia vyhlásená v januári 2020, v decembri poverili ministra vnútra Romana Mikulca riešením odkontaminácie územia, v máji sa malo začať s prácami. No doteraz nič.

Foto nezabezpečených sudov s PCB látkami TU.

Starostovia si robia štatistiky, táto nevyliečiteľná choroba je príčinou úmrtia u 60-percent ich obyvateľstva. Preto vyzývajú ministra Mikulca, aby konečne splnil svoj sľub a zadal hasičom príkaz na vypratávanie sudov s PCB látkami v areáli Chemka a v tamojšej obore. Od ministerstva zdravotníctva chcú vykonanie skríningu zdravia obyvateľstva a ministerstvo životného prostredia žiadajú o vykonanie kompletného monitoringu, aby sa zistilo, kde všade sú sudy zakopané a ako je nezbezpečnými látkami územie zamorené. “Bývalý zamestnanec z našej obce vravel, že za deň vykopali jamu veľkú ako náš kultúrny dom a do nej navozili sudy s PCB látkami a zasypali ich. Ktovie, kde všade to takto urobili,” vraví starostka susednej obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská. Tá na vážnu hrozbu roky upozorňuje spolu s kolegami Jánom Fenčákom z Nižného Hrušova, Tadeášom Malým z Poše a krajským poslancom Petrom Kocákom. Teraz ich snahu podporili aj poslanec parlamentu Miloš Svrček z Michaloviec, ktoré sú takisto zasiahnutými touto záťažou. Aj predseda parlamentného Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta. Ten vraví, že nečinnosť ministra vrhá zlé svetlo aj na ostatných členov koalície. Preto podá návrh na zvolanie koaličnej rady, ktorá by sa mala zaoberať riešením tejtí environmentálnej záťaže.

Dôkazy o znečistenom prostredí a jeho vplyvu na miestnych obyvateľov TU.

Upozorňujú na kontamináciu prostredia nielen PCB látkami, ale aj ďalšími nebezpečnými látkami (arzén a iné). Zároveň pripomínajú, že donedávna roky pritekajúca tzv. vyčistená odpadová voda z bývalého areálu Chemka Strážske stekajúca do odkaliska Poša aktivuje sedimenty, v dôsledku čoho sú látky uložené v odkalisku následne vyplavované cez Kyjovský potok do rieky Ondava. Znepokojenie vyvoláva aj fakt, že v rokoch 2014 až 2019 boli v ČOV v Strážskom likvidované nebezpečné látky z celého územia SR, preto sa dôvodne obávajú, že úroveň znečistenia odkaliska sa mohla ešte znásobiť.

Varovanie Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) pre miestnych obyvateľov, ktoré vydali vlani v letáku distribuovanými miestnym obyvateľom si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII. Čoho sa im kázali vystríhať?

Ministerstvo vnútra (MV) uviedlo, že v prvej etape rezort v spolupráci s rezortom životného prostredia a miestnou samosprávou pracoval na obstaraní potrebnej techniky, rokoval o podmienkach vstupu na súkromný pozemok, takisto o prenájme parciel na uskladnenie zabezpečeného odpadu. "V neposlednom rade rezort čelil pandémii, kedy boli všetky zložky podieľajúce sa aj na riešení problematiky PCB v Chemku Strážske primárne povolávané na práce spojené s protipandemickými opatreniami. Napriek týmto skutočnostiam práce pokračovali. Je potrebné si uvedomiť, že táto desaťročia neriešená environmentálna záťaž je obrovského rozsahu a presahuje viaceré okresy a kraje, čo si vyžaduje komplexný prístup," odpísala Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru MV. Dodala, že uzatvorili zmluvu s STU, ktorá bude odborným garantom pre likvidáciu PCB látok z kontaminovanej oblasti, zabezpečili všetko materiálno-technické vybavenie a rezort je pripravený začať so sanačnými prácami.

