Odborníčka hovorí, že ide o mimoriadne smutný prípad, keďže študentku umeleckej školy mohla čakať krásna budúcnosť. „Tereza bola veľmi zaujímavý typ. Mala porcelánovú pleť, pehy a ohnivé vlasy. Keby mala po svojom boku niekoho, kto by ju usmernil, možno by bola úspešnou a žiadanou modelkou. Aj preto vyzývam ľudí, aby boli všímaví na varovné signály, ktoré vysiela niekto z ich okolia a nenechávali si svoj postreh len pre seba,” hovorí Danica Caisová.

Celoživotná trauma

Súhlasí s názormi, že priateľ dievčaťa Nasim musí prežívať veľmi ťažké chvíle. V tragickú sobotu sa totiž dvojica pohádala. Tereza následne odišla z bytu v Petržalke a zamierila k Dunaju na Starý most. Potom poslala svojej láske správu, kde sa nachádza. Muž mal ísť za ňou, no už sa nestretli, bola tam len jej bunda, mobil a peňaženka. Podľa Caisovej môže mladík preto trpieť celoživotnou traumou. „Tá sa môže dostaviť hneď, keď si uvedomí, čo sa stalo, aj to, že tento stav je už nezvratný," vysvetľuje uznávaná lekárka.

Bolo všetko v poriadku?

Caisovej v komentároch na sociálnej sieti neuniklo, že Tereza mala mať údajne problematický vzťah s rodinou. „Pri nezvestnosti aj samovraždách si nielen príbuzní, ale aj okolie dotknutej osoby kladie otázku, prečo to, napríklad aj Tereza, urobila. Mladí ľudia nemajú skúsenosti s krízovými situáciami a často sú presvedčení o tom, že im nemá kto poradiť. Odborníka nevyhľadajú, pretože si namýšľajú, že všetci okolo nich sa dokázali sami vyrovnať so situáciou, iba oni nie,” pokračuje odborníčka. Spomenie, že len zázemie nestačí. Deti a mladí ľudia musia mať doma aj pocit bezpečia a lásky.

Krásni a úspešní

Podľa lekárky je súčasná mladá generácia vystavená obrovskému prísunu informácií z rôznych zdrojov. „Často sú však mätúce a dieťa sa v nich nevyzná. Okrem toho sa teraz mimoriadne preferuje kult úspešných a krásnych mladých ľudí. Ak sa niekto vymyká z tejto predstavy ,ideálu', okolie ho neprijme a odsúva ho stranou. Aj preto sú v súčasnosti časté prípady šikany. Myslím, že je dôležité, aby školskí psychológovia nečakali len na to, aby deti a mladí ľudia prišli za nimi, je potrebné vytvoriť systém na aktívne vyhľadávanie tých, ktorí majú problémy a bez odbornej pomoci by mohli vyústiť do tragédie. Toto, čo riešime teraz, je problém nielen slovenský, ale celosvetový," dodala Danica Caisová.