Náčelník prešovskej mestskej polície Ján Anderko (54) vyštudoval fakultu manažmentu, odbor ekonomika a riadenie verejnej správy. Snaží sa zlepšiť podmienky pre prácu mestských policajtov. Vraví, že tu nie sú na šikanovanie občanov, ale na kontrolu zákonných noriem, aby v mestách a obciach nebola anarchia a aby každý dodržiaval vopred dohodnuté pravidlá. Vrátane tých, ktorí majú peniaze a moc. Lenže v tejto úlohe im často kladie prekážky zastaralý zákon z roku 1991.

Úlohou MP je kontrola verejného poriadku, ktorú má podľa zákona o obecnom zriadení na starosti samospráva - mestá a obce. Policajný zbor sa spolupodieľa pri zabezpečovaní verejného poriadku. Lenže Andrejko sa pýta, ako majú mestá a obce zabezpečiť verejný poriadok, keď ten, kto sa na tom spolupodieľa, má väčšie oprávnenia na tomto úseku ako ten, kto to má zabezpečiť. Podľa neho je to nelogické. Aké sú najväčšie problémy mestských a obecných polícií? A aké zmeny ako člen pracovnej skupiny navrhol do pripravovanej novelizácie zákona? Dozviete sa v rozhovore.

Prečo chcete dosiahnuť, aby mestskí policajti mohli kontrolovať aj vodičský preukaz vodičom?

Môžu si už teraz vyžiadať všetky doklady a dokumenty potrebné na náležité objasnenie priestupku. Keď si to takto odôvodní policajt. Ale niektorí to nevyžadujú a stala sa taká vec, že človek s autom odbočil do zákazu vjazdu. Policajt ho riešil za porušenie zákona a pustil ho ďalej. Ten človek prešiel pár metrov a na priechode pre chodcov zrazil dedka, babku. Prokurátor ho začal stíhať a skontroloval evidenciu priestupku a zistil, že v ten istý deň, tri minúty pred nehodou, ho kontrolovali mestskí policajti a dali mu pokutu. Lenže išlo o človeka, ktorý má zákaz riadiť motorové vozidlo, bol mu odobratý vodičský preukaz a mestskí policajti ho nezadržali na mieste.

Mestskí policajti sú často kritizovaní za to, že nedokážu odhaliť priestupcov pri zakladaní skládok. Čo s tým?

Máme tu problém s množstvom čiernych skládok a nevieme sa dopátrať k tomu, kto ich zakladá. Predstavte si, že niekde na konci sídliska máte skládku, ľudia nám hlásia, že tam sú stále väčšie a väčšie kopy odpadu. My tam vyšleme policajtov v uniforme označených autom. Oni vidia, že tam prichádza nejaké auto, ktoré vezie odpad. Lenže čo z toho, keď nás tam zbadá, otočí sa a odíde. Naši policajti odídu a na druhý deň nám volá človek, ktorý nám to oznámil, že ako to riešime, keď je znova viac odpadu. Policajtom nedovolíme vykonávať službu takým spôsobom, aby sa to vyriešilo.

Na pripomienku zástupcu generálneho prokuratúra, že ten policajt mal byť viditeľný a označený, ja hovorím, že tu máme aj také kontrolné zložky štátu, ktoré nemajú vôbec uniformy - inšpektorát práce, inšpekcia životného prostredia, hygienikov a ďalšie zložky, ktoré chodia v civile. Pokiaľ chceme odhaľovať priestupky, musíme dať policajtom také možnosti a prostriedky, aby sa im v tom darilo. Verejný poriadok sú aj skládky a ako je možné že štátny policajt môže prísť v civile a kontrolovať a mestský nie.