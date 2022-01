Partia tínedžerov násilím v nedeľu 2. januára opila 11-ročné dievča. Školáčku vyzliekli donaha a natáčali si to pritom na mobil. Obeť skončila v nemocnici. Videá z útoku sa potom začali šíriť sociálnymi sieťami. Prípad vzbudil vo verejnosti veľké vášne, vyjadrovali sa k nemu aj politici. Napriek tomu, že polícia ubezpečila, že vyšetrovaniu kauzy venuje maximálne úsilie, časti ľudí to nestačilo a cez sociálne siete vyzývali ľudí na protest.

Polícia bola na zhromaždenie v Miloslavove pripravená. To sa uskutočnilo pred domom rodičov hlavnej aktérky.

"V tejto súvislosti by som chcel určite vyzvať našich spoluobčanov, ktorí sa rozhodli si spravodlivosť vziať do vlastných rúk, že to môže mať trestnoprávnu dohru takže nech to nerobia, nech to nechajú na policajtov profesionálov, ktorí ako som už deklaroval, robia všetko preto, aby tento prípad bol objasnený a prípadne aj ďalšie prípady, ktoré tomu predchádzali. Ale aby si vzali spravodlivosť do vlastných rúk a protiprávnym spôsobom tam nastolovali nejaký poriadok, tak to jednoznačne odmietam," povedal k tomu policajný šéf Štefan Hamran pre noviny.sk.

VIDEO: Pozrite si nechutné zábery, ktoré tínedžeri posielali svojím kamarátom

Partia tínedžerov mala nalákať Andreu v osudnú nedeľu do areálu bývalého družstva v Alžbetinom dvore, časť Miloslavova. Podľa zverejnených videí jej násilím podávali alkohol a surovo ju bili. Andrea utrpela údery do oblasti tváre i brucha. Keď už bola natoľko opitá, že o sebe nevedela, začali ju vyzliekať. Jedno dievča z partie sa zľaklo a privolala záchrannú službu, ktorá ich obeť odviezla do jednej z bratislavských nemocníc. Dievča už bola zo zaraidenia prepustené a nachádza sa u svojej mamy. "Momentálne sa nachádza doma, kde sa uzdravuje. Má z toho traumu," povedal pre Plus JEDEN DEŇ otec obete.

Hlavná aktérka celého útoku mala byť iba štrnástročná Ela. Tá sa mala svojim kamarátom a okoliu chváliť, že sa jej nič nestane, lebo jej mama je policajtka.

„Je to vec, ktorá sa dotkla nás všetkých, ale mali by sme sa naučiť zvládať emócie a mali by sme to naučiť aj vlastné deti. Deti sa učia zo správania dospelých. My dospelí sme zrkadlom ich správania, takže sa musíme pozrieť do vlastných radov. Zlým príkladom je aj to, keď sa niečo prepečie politikom, vládnym predstaviteľom. Mladí si z toho berú príklad,“ uviedla k tomu uznávaná škoslká psychologička Gabriela Herényiová.

A k samotnému protestu Herényiová uviedla: „To je tá najprimitívnejšia forma odplaty. Naozaj by sme sa mali tomuto vyhnúť. Nedávať tento príklad, ale snažiť sa to vyriešiť kultivovane.“

