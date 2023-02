Polícia preto vykonáva analýzu rozsiahlych kamerových záznamov z miesta činu a jeho okolia. „Za účelom stotožnenia ďalších možných svedkov uvedeného skutku. Vo veci sú vypočúvané viaceré osoby a prebieha rozsiahle znalecké dokazovanie, ktoré nie je ukončené," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Nehryzie ich svedomie?

Vyšetrovanie je zamerané aj na podozrenie proti viacerým osobám iných možných trestných činov - krivej výpovede a neprekazenie trestného činu. "Doposiaľ však nebolo proti nikomu vznesené obvinenie," spresnila následne hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová s dôvetkom, že vyšetrovanie by mohlo byť ukončené zhruba do dvoch mesiacov. "Bude to závisieť od výsledkov ďalších procesných úkonov."

Hnevá ju nevšímavosť

Deň po vražde, keď ešte ani polícia nemala v rukách páchateľa sme hovorili s kamarátkou nebohej Michalovčanky. Už vtedy vyslovila domnienku, že tragédia určite mala svedkov len nič pre záchranu Eriky nepodnikli. "Keď som si pozrela videá, ktoré kolovali na sociálnej sieti, prišlo mi zle z toho, čo si musela pred smrťou vytrpieť. Nech si spytujú svedomie tí, čo bývajú okolo miesta vraždy, že nezakročili. Iste, bola silvestrovská noc, ale neverím, že nikto nepočul jej zúfalé volanie. Stačilo možno zakričať z okna a útočník by sa zľakol a ušiel. Je hrozné, že sme takí nevšímaví," povedala tesne po vražde.

Dva rôzne trestné činy

Vyšetrovatelia pri skladaní čriepok prípadu prichádzajú na to, že svedkov bolo viac. Dvojica doteraz známych "divákov" krátko pred tragickým konfliktom odbočila do vedľajšej ulice. Je predpoklad, že aj tam museli počuť úpenlivé volanie ženy bojujúcej o holý život, ale z nepochopiteľných dôvodov vôbec nezasiahli.

Špecialistka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská hovorí, že svedkovia, ktorí sa "len" prizerali sa mohli dopustiť dvoch trestných činov - neposkytnutia pomoci a neoznámenia trestného činu.

Stačil jeden telefonát

"V prvom prípade, kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky," vysvetľuje renomovaná právnička. Dodáva, že sa skúmajú všetky okolnosti, či svedok poskytovaním pomoci by sa aj sám tým neohrozil. "Ak áno, do akej miery to bolo pre neho nebezpečné. Musí sa naozaj preukázať, či mohol alebo nie pomôcť osobe v ohrození života," hovorí prof. Kurilovská.

Druhým trestným činom, ktorého sa môžu svedkovia dopustiť, bolo neoznámenie trestného činu napríklad telefonicky na operačné stredisko polície.

Hrozný začiatok roka

K tragickej udalosti došlo na Nový rok nadránom, keď si bývalú zdravotnú sestru Eriku vyhliadol pri výbere hotovosti z bankomatu Valentín, obyvateľ miestnej osady. V snahe zmocniť sa peňazí zavraždil nevinnú ženu kuchynským nožom. Následne bezvládnu Michalovčanku olúpil o peňaženku a mobil.

Krátko po zadržaní na stanici Žilina vo vlaku, ktorým cestoval do Česka, sa postavil pred sudcu Okresného súdu Košice II, ten ho poslal do väzby. Obhajobe sa rozhodnutie nepozdávalo, a tak podala sťažnosť. Márne, krajský súd muža na slobodu nepustil.

Zamietol jeho sťažnosť. Sudca dôvodil existenciou obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo vysokému trestu a bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

