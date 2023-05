Súd rozhodol, že zadržaný Kramer pôjde do útekovej väzby. Ten proti rozhodnutiu sudcu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Kapitán bol niekoľko mesiacov vo väzbe, no pre chybu sudcu, ktorý dostal jeho prípad na starosť, sa dostal na slobodu a odcestoval do Holandska. Súd síce neskôr jeden verdikt vyniesol – Kramer dostal 22 rokov, no samotný Kramer si ho už vypočuť neprišiel.

Rozhodovanie o väzbe pre Gerrita Jana Kramera. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Bývalý lodný kapitán sa odvolal a na Krajskom súde v Bratislave našli vo vyšetrovacom spise niekoľko chýb. Menili sa aj sudcovia, momentálne má prípad na stole už tretí, ktorý vydal európsky zatykač a Kramera pred dvoma týždňami v Holandsku aj zadržali.

Vo štvrtok ráno ho v Amsterdame prevzali pracovníci Národnej ústredne SIRENE a komerčnou linkou odleteli do Viedne. Odtiaľ ho previezli na hraničný priechod Berg, odkiaľ putoval do policajnej cely.

Včera na pravé poludnie predstúpil v Bratislave pred sudcu, ktorý rozhodoval o väzbe. Posledné minúty sedel na lavici, odmietal sa s kýmkoľvek baviť. Vyzeral však sebavedomo a vyrovnane, nedával najavo žiadne emócie.

Simoninin priateľ Gerrit Jan Kramer pracoval ako lodný kapitán. V novembrový večer sa bol s bratislavskou priateľkou zabaviť v niekoľkých podnikoch a ako počas vyšetrovania tvrdil, z osudnej noci si takmer nič nepamätá.

Polícia zadržala Kramera ráno po vražde pred domom, kde našli Simonino telo. V roztrhanej košeli zmätene pobehoval okolo domu. Pre políciu bol Holanďan od začiatku podozrivým. Vyšetrovatelia neskôr z krvavých stôp zistili, že Simonu napadli mimo bytu, ale útok mal pokračovať v izbe s kozubom.

Podľa polície vrah polial Simone hlavu a časť tela urýchľovačom horenia a zapálil. Sudca v týchto chvíľach rozhoduje o vzatí Kramera do väzby.