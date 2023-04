Slovenskom v utorok (25.4.) otriasol hrozivý prípad šikany 12-ročných detí na Základnej škole Pieninskej v Banskej Bystrici. Spolužiačke mali do pitia naliať čistiaci prostriedok Savo, pričom po incidente skončila v nemocnici. Prečítajte si, ako sa dnes má a ako to celé vidí kriminálny psychológ!

Banskobystrická základná škola na Pieninskej ulici sa v utorok (25.4.) nechvalne preslávila. Nepochopiteľný žart alebo krutá šikana dostali do nemocnice iba 11-ročnú Petru. Všetko sa odohralo na telesnej výchove, keď niekto žiačke nalial do fľaše s vodou čistiaci prostriedok Savo. Po tom, čo ho šiestačka nevedomky vypila, skončila hospitalizovaná v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

V stredu sa však našťastie ukázalo, že dievča je v poriadku. "Gastrofibroskopické vyšetrenie dopadlo negatívne, čo znamená, že je to v poriadku. Má sa dobre a dnes bude prepustená do domácej starostlivosti," prezradila hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

Polícia má v prípade podozrievať jej spolužiačky, ktoré mali údajne vziať čistiaci prostriedok z vozíka upratovačky. Dievča v danej škole študuje druhý rok, pričom jej známi hovoria o tom, že šikane mala byť vystavovaná už dlhodobo. So spomínanými spolužiačkami, ktoré majú byť za incidentom, mali mať údajne problémy aj iné deti. Petrina matka sa pre verejnoprávnu televíziu vyjadrila, že jej dcéru nešikanovali. Taktiež škola poprela, že by sa šikana u nich vyskytovala. "Akýkoľvek náznak šikany riešime hneď v zárodku. Ani jedno dieťa neodišlo z našej školy kvôli šikane. Naopak, mnoho šikanovaných detí z iných škôl prestúpilo do našej školy," vyjadrila sa pre RTVS riaditeľka školy, Janka Prísažná.

Ku celému prípadu sme oslovili kriminálneho psychológa Ondreja Kubíka. Opýtali sme sa ho, čo si o tom myslí. "To, čo teraz zažívame sa nazýva vývinová akcelerácia. To znamená, že generácie detí dospievajú stále skôr a skôr. S narastajúcim ročníkom detí vývinovo akcelerujú a nemožno určite ospravedlňovať pri dvanásťročných deťoch, že ešte o tom nevedeli. Zoberte si, že trestne zodpovedné sú deti už v štrnástich rokoch," konštatuje Ondrej Kubík s tým, že vek dvanásť a trinásť je blízky veku trestne zodpovedných detí.

Podľa neho však treba brať aj do úvahy, aj to, či tie deti boli aj mentálne na úrovni dvanásťročných detí. "Ja tvrdím, že keď má dieťa dvanásť rokov fyzicky a ten vek korešponduje s mentálnym vekom, tak by si malo uvedomovať následky, ako napríklad, že keď ublíži zvieraťu, tak to bude mať následky na živého tvora a to isté aj na človeka," hovorí Kubík.

"Ja si skôr myslím, že to mohlo byť nejaké šikanovanie alebo nejaké dieťa, ktorému dlhodobo prechádzajú veci. Aj zo strany školy to mohlo byť dlhodobé ignorovanie nejakej šikany - môže to byť výsledkom vystupňovanej šikany," uzatvára kriminálny psychológ.

