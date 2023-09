Z práce zašla s kolegyňami do mesta, domov sa už nevrátila. Od nedeľnajšieho (10.9.) rána pátrala polícia i dobrovoľníci a rodina po 22-ročnej Soni. Tú našli v pondelok v kritickom stave pred nemocnicou. Vystrašený z celého prípadu ostal aj primátor Michaloviec!

„Neviem, či na Michalovce tento rok zosadla nejaká kliatba alebo čo,“ reaguje Ivana, obyvateľka spomínaného mesta na strach naháňajúci prípad 22-ročnej Sone, ktorú našli v kríkoch pred nemocnicou v Bratislave dorezanú a v bezvedomí. Práve z Michaloviec totiž Soňa, ktorá zmizla v noci zo soboty (9.9.) na nedeľu, pochádzala. „Hrozné niečo. Nevedela som vôbec, že je to od nás dievča. Musel to byť nejaký psychopat, keď takto chúďa dievča skončilo. Michalovčanom tento rok vesmír nepraje, samé tragédie,“ konštatuje Michalovčanka.

Rodina po tom, čo Soňa v nedeľu ráno nebola doma, zahájila pátranie a zalarmovala políciu. „Posledný kontakt s ňou sme mali o jedenástej v noci. Pýtala som sa jej, či príde domov, ona povedala, že áno, ale neskôr, ako sme sa pôvodne dohodli," hovorí mama pre Plus JEDEN DEŇ. Tá sa v tom čase nachádzala v Bratislave, nakoľko Soňa mala mať v pondelok (11.9.) promócie.

Pohotovostný pátrací tím žiadal o pomoc aj verejnosť. Študentku VŠMÚ, ktorá hosťovala v Slovenskom národnom divadle (SND), našli v pondelok (11.9.) ráno na Antolskej ulici. Podľa medializovaných informácií bola 22-ročná Soňa živá, no v bezvedomí, po celom tele poranenia i rezné rany. Údajne bola aj intoxikovaná. „Bolo to úžasné, ako sa naša slovenská spoločnosť dokázala spojiť pre život mladého dievčaťa. Priznám sa, ja som nikdy nevidel tak zlomeného môjho staršieho brata a rodičov, ktorí sa (dá sa tak povedať), druhýkrát dnes opäť narodili,“ reaguje vo videu na sociálnej sieti brat priateľa Sone Kristián. „To zomknutie, ktoré som zažil, kým sa Soňka neobjavila, bola to krajina, v ktorej si viem predstaviť žiť. Tá súdržnosť a obraz toho, v akej krajine si ja predstavujem svoju budúcnosť a budúcnosť našich detí."

Korene má rodina na východe

Soňa, ako aj jej rodičia, pôsobia v Michalovciach. „Otec býva v Trnave pri Laborci, kúsok od Michaloviec. Jej mama je učiteľkou na gymnáziu v Michalovciach, kam chodievala aj Soňa. Ona bývala s mamou, potom odišla na vysokú do Bratislavy,“ dozvedeli sme sa od rodinných známych.

V pátraní pomáhal zdieľaním na svojej sociálnej sieti aj primátor Michaloviec, Miroslav Dufinec. „Áno, poznal som ju osobne,“ odvetil pre náš portál. Práve priateľ Sone Martin je synovec michalovského primátora. V Bratislave sa uchopil ako advokát, je tiež zakladateľom firmy vyrábajúcej drevené slnečné okuliare. S Martinom sme telefónovali, no bližšie sa vyjadrovať, a ani komentovať celú udalosť, pre prebiehajúce policajné vyšetrovanie z trestného činu znásilnenie, nechce.

Michalovčania chcú, aby tento rok už skončil!

Prvý január otriasla mestom vražda Eriky, ktorú páchateľ dobodal priamo na ulici. O pár dní neskôr šokoval Slovensko nález štyroch mŕtvych tiel v jednom z bytov na sídlisku - podľa doterajšieho vyšetrovania mal muž zabiť ženu a svoje dve deti, následne vzal život aj sebe. „A teraz taká krásna, mladá Michalovčanka v takom stave skončí? Znásilnená, dorezaná a pohodená v kríkoch? Až zimomriavky mám! Neviem, čo sa to deje. Tento rok je naše mesto spájané s viac tragickými ako pozitívnymi udalosťami,“ premýšľa oslovená Michalovčanka Beáta.