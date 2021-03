Judite žilinský okresný súd vymeral zatiaľ neprávoplatne 12-ročné väzenie. Rozhodovať však bude ešte krajský súd. Ona stále trvá na tom, že jej kamaráta u nej v byte zavraždil falošný elektrikár. Rozsudok považuje, rovnako ako jej rodičia, za nespravodlivý. V procese vidia pochybnosti a podľa nich nie je dôkaz o jej vine. Nedávno zverejnili na internete nahrávku jej telefonátu na tiesňovú linku. Na nej v rozrušení opisuje na zemi ležiaceho kamaráta Tomáša († 16) v kaluži krvi, ktorého život v tom čase vyhasínal pre ťažké bodnorezné poranenia.

Na desivej 13-minútovej nahrávke kričí, plače a volá na susedov, stoná a opisuje zranenia na svojej ruke, ktorú má, podľa jej slov, porezanú až do kosti. Operátoka tiesňovej linky jej radí, ako oživovať dobodaného Tomáša. Jeho život sa však nepodarí zachrániť ani privolaným zdravotníckym záchranárom.

„No. Prišiel k nám do bytu taký, proste chlap. A tváril sa, že je elektrikár. A ja som tu bola iba s kamarátom, lebo mama nie je doma a on ho bodol proste... Dobodal mu celú hruď a celé brucho,“ vraví vystresovane na nahrávke Judita operátorke, ktorá sa jej pokúša vysvetliť, ako má Tomáša oživovať. Ona na to kričí od bolesti a vysvetľuje, že má porezané prsty až do kosti. Pokúšala sa volať o pomoc aj susedov, tí ju však odignorovali.

Podľa Juditinej výpovede boli s Tomášom dlhoroční kamaráti. Často sa spolu učili a skúšali, vždy mali spoločné témy na rozhovor, nechodili spolu, hoci si to niektorí ich kamaráti mysleli. “Tomáš nemal záujem o vzťahy s dievčatami, bol gay,” píše sa vo zverejnenom dokumente na webe. Judita vraj mala priateľa a vzťah medzi ňou a Tomášom nebol založený na partnerskej náklonnosti, ale na úprimnom kamarátstve. “V sobotu nadránom mali odchádzať na spoločný výlet do Londýna. Vo štvrtok poobede sa dohodli, že skontrolujú váhové limity batožiny a dohodnú si podrobnosti týkajúce sa cesty,” opisuje neznámy autor na spomínanej webovej stránke o Judite.

Podľa Juditiných slov uvedených v rozsudku, šli v osudný deň spoločne po ceste zo školy s kamarátkami tak, ako to robili často. Na rohu obchodného domu sa odpojili a zamierili k bytovke, kde bývala Judita. Kontrolovali si letenky, počúvali hudbu, posedávali v kuhyni, kde začala Judita nožom s čiernou rúčkou krájať jablká. Pomedzi to zalievala čaj a pokrájané jablká dala do misky. Dosku, na ktorej krájala jablká, umyla a dala do odkvapkávača. Nožík zostal v dreze. Vyšli na balkón a tam skúšali zaradiť tam vysadené kvety do rôznych čeľadí, pričom zistili, že jediný kvet, ktorý vedia zaradiť, je muškát.

