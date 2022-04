K tragickému pracovnému úrazu došlo v pondelok dopoludnia v areáli košických oceliarní U. S. Steel, v priestore, ktorý má prenajatý jedna z firiem. O život za doposiaľ presne nezistených okolností prišiel 39-ročný muž z okresu Trebišov, informovala polícia.

Nešlo pritom o zamestnanca oceliarní ani ich dodávateľskej firmy. „Polícia sa prípadom zaoberá, miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a v tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Obhliadajúci lekár privolaný na miesto cudzie zavinenie predbežne vylúčil. Presnú príčinu smrti určí nariadená pitva,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Bližšie okolnosti, za akých k úmrtiu muža došlo, sú predmetom vyšetrovania.

„Stalo sa to vo firme, ktorá má v našom areáli prenajaté priestory, ale nevykonáva žiadne činnosti pre U.S. Steel, čiže naši ľudia ani neboli privolaní k vyšetrovaniu,“ povedal hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača. Keďže išlo o pracovný úraz živnostníka, prípad nevyšetruje inšpektorát práce. „Nespadá to do našej kompetencie,“ potvrdil hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš.

Podľa denníka Korzár pracovník obrábal niekoľkotonovú kovovú konštrukciu, ktorá sa náhle uvoľnila. On z nej spadol a kovové časti ho čiastočne privalili. Privolaný lekár zo záchranky konštatoval smrť.