Lietadlo spadlo v podvečerných hodinách pri mlyne v miestnej časti Čáčov. Podľa svedkov udalosti malo jednomotorové lietadlo OM-MIR, typ WT9 Dynamic preletieť ponad obývané domy a vzápätí sa z nezistených príčin zrútiť v tesnej blízkosti oplotenia jedného z domov. O tragédii informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.

"Obhliadka miesta činu pokračovala z technických dôvodov aj v pondelok od skorého rána. Na mieste udalosti boli okrem policajných vyšetrovateľov aj vyšetrovatelia Leteckého úradu Ministerstva dopravy SR," doplnila. Žiaľ, na mieste zomrela dvojčlenná posádka - muži vo veku 52 a 19 rokov. Tým mladším bol Pavol, ktorý lietadlá miloval. Blízki sa nedokážu s touto tragédiou zmieriť.

“Pali… Nechce sa mi tomu veriť a stale dúfam že to nie je pravda. No budeme sa musieť nielen ja, ale všetci zmieriť s tým, že si nás opustil pri tom, čo si najviac miloval… bol si ambiciózny a cieľavedomý a dokazoval si nám to stále… bola to tvoja náplň do života, tvoja vášeň a každého si rád privítal s úsmevom na letisku, za čo ti dakujem. Pretože vďaka tebe som si aj ja mohla splniť sny. Videla som svet z oblakov s tebou a bolo to krásne, teraz dúfam, že ten svet uvidíš ešte krajší. Ďakujeme ti za všetko. Bol si veľmi dobrý človek. Dúfame, že ti hore bude lepšie, tak ako si to mal predsa rád,” odkázala Palimu kamarátka Natália.

